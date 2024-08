Nach Unfall: Hat Yazmin Oukhellou eine neue Liebe gefunden?

Yazmin Oukhellou (30) ist wohl frisch verliebt. Zwei Jahre nach dem tragischen Unfall, bei dem ihr Ex-Freund Jake McLean ums Leben kam, ist die The Only Way Is Essex-Bekanntheit mit einem mysteriösen Mann im Spanien-Urlaub gesichtet worden. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, genießen die beiden einen sonnigen Tag in Barcelona – und scheinen sich dabei sehr wohl miteinander zu fühlen.

Die Aufnahmen zeigen, wie die 30-Jährige und der Unbekannte vertraute Berührungen austauschen und sich sogar einen liebevollen Kuss geben. Zu einem späteren Zeitpunkt gönnen sich die Turteltauben außerdem eine kleine Pause vom Sonnen und gehen gemeinsam einkaufen. Wie lange die vermeintliche Romanze der beiden schon läuft, ist nicht bekannt – und auch dem Instagram-Profil von Yazmin fehlt von ihrem Neuen bisher jede Spur.

Es wirkt aber so, als tue ihr die neue Liebe gut. Die Britin erlebte nämlich im Juli 2022 einen schrecklichen Autounfall: Gemeinsam mit ihrem Ex Jake saß sie in der Türkei in einem Mercedes, der sich zuerst überschlug und dann 30 Meter in die Tiefe stürzte. Und wie Yazmin vergangenes Jahr im Netz offenbarte, machte ihr diese Erfahrung auch noch Monate danach zu schaffen. "Es gibt Nächte, in denen ich mich immer noch in den Schlaf weine und Tage, an denen ich mein Handy auf Flugzeugmodus stelle und mich vor der Welt verstecke", schrieb sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Yazmin wird sich demnächst zu ihrer neuen Liebe äußern? Ja, wenn die Zeit reif ist! Nein, ich glaube, das wird sie erst mal nicht tun. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de