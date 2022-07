Ex-Freund tot: Yazmin Oukhellou bei Crash schwer verletzt

Schreckliche Nachrichten um Yazmin Oukhellou! Die Britin sorgte im April mit einem Liebes-Comeback für Schlagzeilen: Denn einem Insider zufolge kehrte die Brünette damals zurück an die Seite ihres Ex-Freundes James Lock. Jetzt machen sich Yazmins Fans allerdings große Sorgen um ihren Star: Denn die The Only Way Is Essex-Bekanntheit wurde in einen schlimmen Autounfall verwickelt. Bei dem Crash starb ihr Ex-Partner Jake McLean und auch Yazmin verletzte sich schwer.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, habe sich der Horror-Unfall in der türkischen Stadt Bodrum zugetragen. "Jake saß am Steuer, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und eine Klippe hinabstürzte", schilderte ein Insider den Hergang gegenüber dem Blatt. Während der 33-Jährige seinen Verletzungen erlag, wurde Yazmin in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Über Yazmins genauen Zustand wurden bislang keine Informationen bekannt. Sie soll sich jedoch auf der Intensivstation der Klinik befinden und dort behandelt werden. Bislang meldete sich weder die Familie noch ihr Management zu Wort.

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im April 2022

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou im Winter 2021

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou

