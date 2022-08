Yazmin Oukhellou spricht von Heilung nach ihrem Horror-Crash

Yazmin Oukhellou (28) befindet sich im Heilungsprozess. Die The Only Way Is Essex-Darstellerin musste vergangenen Juli einen heftigen Schicksalsschlag hinnehmen: Gemeinsam mit Jake McLean war sie in einen schlimmen Unfall verwickelt, der für ihren Ex-Freund tödlich endete. Die Britin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus geliefert. Nach dem Unglück zeigt sich Yazmin sehr offen und bricht ihr Schweigen.

Auf Instagram versorgte die 28-Jährige ihre Community mit Schnappschüssen aus Marrakesch. "Heilung ist kein Prozess, der über Nacht stattfindet. Es braucht Zeit. Manchmal hast du das Gefühl, dass du endlich über etwas hinwegkommst und wieder glücklich bist, und dann geht die Wunde wieder auf, wenn du es am wenigsten erwartest", ließ sie ihre Fans unter den Bildern wissen. Yazmin befindet sich in einem Wellnessresort und hofft, die schrecklichen Erinnerungen verarbeiten zu können. "An Tagen, an denen ich das Gefühl habe, aufzugeben, übe ich mich in Dankbarkeit und bedanke mich selbst für die kleinsten Dinge, und das hilft wirklich", zeigte sich die Brünette optimistisch.

Yazmin musste einen weiteren Schock verkraften, denn auf Jakes Trauerfeier war sie unerwünscht. Vergangene Woche fand die Beerdigung ohne seine Beifahrerin statt: Seine Mutter soll der Überzeugung sein, dass ein Streit der beiden den Crash verursacht hat. Ein Insider erklärte gegenüber The Sun, dass die Influencerin im privaten Rahmen des Verstorbenen gedenken wird.

