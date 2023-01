Nach Unfall: Yazmin Oukhellou weint sich noch in den Schlaf

Yazmin Oukhellou (28) wird nach wie vor emotional! Der The Only Way Is Essex-Star war mit seiner On-Off-Liebe Jake McLean im Sommer in einen schweren Autounfall in der Türkei verwickelt gewesen. Am 3. Juli hatte sich der Mercedes, in dem beide saßen, erst überschlagen und stürzte dann 30 Meter in die Tiefe. Der Ex-Freund des Reality-TV-Gesichts war bei dem Aufprall noch an der Unfallstelle verstorben. Nun, fünf Monate nach dem Unfall, offenbart Yazmin: Sie weint sich immer noch in den Schlaf!

An Silvester teilte die Brünette nun emotionale Worte auf Instagram: "Es gibt Nächte, in denen ich mich immer noch in den Schlaf weine und Tage, an denen ich mein Handy auf Flugzeugmodus stelle und mich vor der Welt verstecke", schrieb sie. Das vergangene Jahr habe das Leben der 28-Jährigen "für immer verändert". Sie habe gelernt, dass sie stärker sei, als sie es jemals für möglich gehalten habe. "Ich habe gelernt, dass jeder Tag einfach ein Segen ist", ist Yazmin dankbar.

Im November hatte die Beauty auf Instagram ein Foto mit ihrem stark vernarbten Arm im Vordergrund gepostet. "Jede Narbe, die du hast, erinnert dich nicht nur daran, dass du verletzt wurdest, sondern auch daran, dass du überlebt hast", schrieb sie tapfer unter das Selfie. Oft stelle sich die TV-Bekanntheit die Frage, weshalb sie überlebt habe und Jake sterben musste, hatte sie gegenüber Fabulous verraten.

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im Dezember 2022

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou im Winter 2021

