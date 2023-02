Nach Unfall: Yazmin Oukhellou versetzt Fans erneut in Sorge

Yazmin Oukhellou (28) lässt ihre Fans ratlos zurück! Im Juli 2021 war die The Only Way Is Essex-Bekanntheit in einen schlimmen Unfall verwickelt. Ihr Ex Jack McLean hatte die Kontrolle über das Auto, in dem auch das britische TV-Sternchen mit drin saß, verloren. Jack war bei dem Aufprall noch an der Unfallstelle verstorben. Die gebürtige Londonerin war schwer verletzt worden. Nun versetzt Yazmin ihre Fans erneut in große Sorge!

Seit ihrem Unfall teilt Yazmin immer wieder private Details zu ihrem gesundheitlichen Zustand. Obwohl ihre Fans sich zuletzt stets über Einblicke aus ihrem Alltag oder heiße Bikini-Pics aus dem Urlaub freuen konnten, meldet sich die 28-Jährige nun mit einem besorgniserregenden Update. So ist in ihrer Instagram-Story zu sehen, dass sich Yazmin offenbar erneut in einem Krankenhaus aufhält – immerhin sieht man in dem Clip, wie der Beauty eine Infusionsnadel in die Hand gesteckt wird. "Ich kann es nicht glauben", betitelt sie das kurze Video und lässt ihre Follower damit ratlos zurück.

Dass Yazmin noch immer sehr unter ihrem Horror-Unfall leidet, teilte sie erst kürzlich in einem emotionalen Instagram-Statement. "Es gibt Nächte, in denen ich mich immer noch in den Schlaf weine und Tage, an denen ich mein Handy auf Flugzeugmodus stelle und mich vor der Welt verstecke", gab sie zu und erklärte, dass sie jedoch gelernt habe, dass jeder Tag "ein Segen" sei.

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou, britische TV-Bekanntheit

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im Januar 2023

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im Januar 2023

