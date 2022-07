Nach Mega-Crash: So geht's schwerverletzter Yazmin Oukhellou

Yazmin Oukhellou befindet sich auf dem Weg der Besserung! Am vergangenen Sonntag machten schockierende Nachrichten die Runde: Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit war in einen schweren Autounfall in der Türkei verwickelt. Bei dem Crash verstarb der Ex-Freund der Britin Jake McLean, während sie schwer verletzt in eine nahe gelegene Klinik gebracht wurde. Jetzt gibt es ein erstes Gesundheitsupdate von Yazmin aus dem Krankenhaus.

Wie The Sun berichtet, scheint die brünette Beauty nach dem Horror-Crash nun langsam wieder auf die Beine zu kommen. "Yazmin ist stabil und erholt sich nach der Operation im Krankenhaus", gab eine Vertreterin des Reality-TV-Stars gegenüber dem britischen Magazin bekannt. In diesen schwierigen Zeiten bitten die Influencerin und ihre Familie die Fans allerdings darum, dass ihre Privatsphäre gewahrt bleibt.

Bereits am Wochenende berichteten britische Medien, dass die 28-Jährige in Folge des Unfalls auf der Intensivstation liegen würde. Quellen erzählten zudem, dass das Auto, in dem Yazmin und Jake saßen, plötzlich von der Straße abkam und von einer Klippe stürzte. Offenbar hatte Lauren Goodgers (35) Ex-Freund die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Anzeige

Instagram / yazminoukhellou Jake McLean und Yazmin Oukhellou im Winter 2021

Anzeige

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im Juni 2022

Anzeige

Instagram / yazminoukhellou Yazmin Oukhellou im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de