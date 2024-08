Diese Kandidaten denken sie passen perfekt zur Bachelorette

Bald startet die neue Staffel von Die Bachelorette. Erstmals wird die diesjährige Rosenkavalierin Stella Stegmann nicht nur an Männer, sondern auch an Frauen die begehrten Schnittblumen verteilen. Das bedeutet eine Menge Konkurrenz – aber schon im Vorfeld scheinen sich einige Kandidaten sehr sicher zu sein, dass sie das Perfect Match für die Junggesellin sind. Aber warum eigentlich? "Mit mir kann man Spaß haben, mit mir kann man weinen, mit mir kann man Pferde stehlen – mit mir kann man eigentlich alles machen", zählt zumindest Anwärterin Emma selbstbewusst in einem Video auf dem Instagram-Profil des Formats ihre Vorzüge auf.

Damit ist die 22-Jährige aber nicht die Einzige, die überzeugt ist, die Traumpartnerin der Bachelorette zu sein. Auch Peter scheint sich seiner Sache schon ganz schön sicher: "Ich werde das Herz der Bachelorette erobern, weil ich ein humorvoller, charmanter und ehrlicher Typ bin. Ich kann selbst über mich lachen – und kann sie auch zum Lachen bringen, ohne eine große Show abzuziehen!" Auch der 34-jährige Jan möchte mit seinem "Mix aus Abenteuerlust, Deep Talk" und natürlich seinem unfassbaren Humor überzeugen. Musty hingegen versucht mit einem verruchten Spruch zu überzeugen. "Weshalb ich der Richtige für die Bachelorette bin? Ich bin zwar dominant, aber dennoch hat keiner die Hosen an. Vielleicht ja auch nur deswegen", lacht der 31-Jährige charmant in die Kamera. Aaron kann dafür "ein guter Beifahrer sein" – ob er Stella damit von sich überzeugen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Eins wird direkt deutlich: Es wird ein wilder Kandidatenmix. Auch der offizielle Trailer zur Staffel verspricht schon viel. Drama, Rumgezicke, Eifersucht – Reality-TV vom Allerfeinsten. Zudem könnte es gut sein, dass es diesmal deutlich hemmungsloser zugeht als in den vergangenen Jahren, denn die Produktion erlaubte sich bereits einen kleinen Spoiler. "Ja, ich habe mit ihm geschlafen", lässt die 27-Jährige bereits in dem Vorschauvideo auf Instagram die Bombe platzen.

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann im März 2024

Netflix/ Paul Hepper Stella Stegmann, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

