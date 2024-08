Fans besorgt: Kylie Jenner posiert im Gewitter auf hoher See

Kylie Jenner (27) gewährt ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren luxuriösen Alltag – und die Fans lieben es! Ein aktueller Instagram-Post sorgt jedoch zur Abwechslung nicht für Begeisterung. In einer Bilderreihe posiert die The Kardashians-Bekanntheit in einem weißen Bikini auf einer Jacht. Im Hintergrund ist deutlich ein Gewitter inklusive zahlreicher Blitze zu erkennen. Dass Kylie während eines Unwetters vor der Metallreling des Schiffes posiert, versetzt ihre Fans in große Sorge. "Kylie, du könntest einen Stromschlag erleiden" oder "Hast du keine Angst vor Blitzen?", schreiben unzählige besorgte User.

Die Community von Kylie muss sich nun keine Sorgen mehr machen. Denn die Unternehmerin ist wohlauf. Das zeigen einige Beiträge auf Instagram, die sie vor wenigen Stunden veröffentlichte. In diesen wirbt die 27-Jährige für ihre bevorstehende Bademodekollektion. In einem hellblauen und orangenen Bikini posiert die TV-Bekanntheit vor einem Pool. Auf weiteren Fotos trägt Kylie einen grau-silbernen Badeanzug mit mehreren Cut-outs. Die Fans dürfen sich also auf eine heiße Sommerkollektion freuen.

Bereits vor wenigen Tagen sorgte ein Bild des Realitystars für ziemlich viel Aufsehen. Die Schwester von Kendall Jenner (28) postete eine Reihe von Selfies auf ihrem Social-Media-Account. Doch es waren nicht die Selfies selbst, die Aufmerksamkeit erregten. Im Hintergrund fiel den Usern ein Detail auf: Zahlreiche Fans vermuteten, dass Kylies vermeintlicher Freund Timothée Chalamet (28) sich auf das Bild verirrt hat.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im August 2024

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Bekanntheit

Könnt ihr die Sorge der Fans um Kylies Sicherheit verstehen? Ja! Es ist wirklich fahrlässig, dass sie bei einem Gewitter nicht vorsichtiger ist. Nein. Ich finde das echt übertrieben. Ergebnis anzeigen



