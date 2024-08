Kronprinzessin Victoria macht Offiziersausbildung bei Armee

Kronprinzessin Victoria von Schweden (47) drückt noch einmal die Schulbank – und zwar beim Militär. Doch dabei geht es nicht um eine Grundausbildung. Viel eher wird die Thronfolgerin sich mit Taktik und Strategie beschäftigen. "Mit großer Vorfreude setze ich heute meine militärische Ausbildung am Defense College fort. Zusammen mit anderen Kadetten werde ich mich künftig in Taktik, Kriegswissenschaft und Militärstrategie einweihen [lassen]", erklärt Victoria in einem Instagram-Statement. Die Ausbildung sei im Dienst für ihr Land, so die zukünftige Königin: "Meine Ambition ist es, mich ganz auf die Offiziersausbildung zu konzentrieren, um Schweden und die Streitkräfte in Zukunft bestmöglich vertreten zu können."

Ihre fortgesetzte Ausbildung beim Militär bedeutet für Victoria aber auch, ihre royalen Pflichten fürs Erste ruhen zu lassen. "Es handelt sich um ein Vollzeitstudium, was bedeutet, dass sie im Herbst weit weniger offizielle Aufgaben haben wird", erklärt die Hofinformationschefin, Margareta Thorgren, gegenüber dem schwedischen Magazin Svensk Damtidning. Auf die 47-Jährige komme ein völlig anderer Herbst zu – unter anderem werde sie viel Zeit im Klassenzimmer und mit Lernen verbringen, denn zu der Ausbildung gehören auch reguläre Prüfungen. "Sie ist Schwedens Thronfolgerin und wird im Herbst Aufgaben übernehmen, die noch als wichtig angesehen werden. Aber der Hof wird zu vielen Dingen 'Nein' sagen müssen", so Margareta weiter.

Ihre eigentliche Militärausbildung absolvierte Victoria bereits 2003. Damit kommt sie einer familiären Tradition gleich. Auch ihr Vater, König Carl Gustaf (78), verbrachte seine Zeit in Uniform. Er hatte seine Grundausbildung 1966 begonnen. Um sich ganz auf den Unterricht zu konzentrieren, wird die zweifache Mutter sicher auch privat einige Abstriche machen müssen – aber von ihrem Mann Daniel (50) wird sie bestimmt den Rücken gestärkt bekommen. Immerhin ist sie bereits seit 2010 mit dem früheren Unternehmer verheiratet und die beiden glänzen vor allem in der Öffentlichkeit als eingespieltes Team.

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden bei der Nobelpreisverleihung 2023

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden

