Prinzessin Victoria und Prinz Daniel strahlen am Feiertag!

Schweden ist in Feierlaune! Heute, am 6. Juni, wird in dem Land der Nationalfeiertag zelebriert. Wie in jedem Jahr begeht die schwedische Königsfamilie den denkwürdigen Tag mit mehreren Feierlichkeiten. Am Vormittag besuchten Prinzessin Victoria (46) und Prinz Daniel (50) den Ort Nykvarn. Victoria strahlte in einem rosafarbenen Kleid mit Blumenprint. Darüber trug sie ein weißes Jackett. Ihr Liebster Daniel zeigte sich hingegen in einem blauen Anzug, zu dem er einen kleinen Anstecker mit der schwedischen Flagge kombinierte.

Das Ehepaar zeigte sich während ihres Besuchs gut gelaunt. "Prinz Daniel und ich sind so glücklich, mit euch zu feiern. Was für ein Fest!", freute sich Victoria laut Svensk Damtidning in ihrer Rede. Die Prinzessin stimmte aber auch ernste Töne an. "Wenn wir heute unseren Nationalfeiertag begehen, feiern wir auch all das, was wir in Sachen Demokratie und Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit erreicht haben. Dies sind Werte, die immer geschützt werden müssen und nie als selbstverständlich angesehen werden können", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir alle sind daran beteiligt, unsere Gesellschaft zu gestalten. Wir bauen auf dem Schweden auf, das von früheren Generationen geschaffen wurde, und auf den Werten, die unser Land so einzigartig machen."

Victoria hat innerhalb der königlichen Familie eine besondere Rolle. Als erstgeborenes Kind von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (80) wird sie eines Tages den Thron des Landes besteigen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel übernimmt die 46-Jährige schon jetzt regelmäßig Termine im Namen der Royals. Im vergangenen November war sie beispielsweise in Deutschland zu Besuch. Im Rahmen ihres Aufenthalts hielt Victoria auch eine Rede im Bundestag – auf Deutsch!

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden beim Junior Water Prize in Stockholm im August 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden in Berlin, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Outfits von Prinzessin Victoria und Prinz Daniel? Sehr gut! Die beiden sehen toll aus. Na ja, meinen Geschmack treffen die Outfits eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de