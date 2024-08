Dschungel-Geständnis: Danni Büchner verletzte sich selbst

Am neunten Tag des Allstars-Dschungelcamps gibt Daniela Büchner (46) einen seltenen, dunklen Einblick in ihre Vergangenheit. Während der Nachtwache mit Mitcamperin Sarah Knappik (37) öffnet sich die Reality-TV-Bekanntheit und macht ein schockierendes Geständnis: "Ich hatte ganz schwer Depressionen. Ich habe mich selbst geschlagen. Auf den Kopf." Zu dieser Zeit habe Danni in einer dysfunktionalen Beziehung gesteckt, in der ihr Partner sie über Jahre hinweg beleidigt und geschlagen habe. Sie habe dann mit selbstverletzendem Verhalten auf die psychische und physische Gewalt ihres ehemaligen Partners reagiert: "Dann habe ich angefangen, mich zu ritzen. Um zu merken, dass ich überhaupt noch da bin."

Unter Tränen berichtet die 46-Jährige weiter über diese traumatische Zeit: "Ich brauchte Hilfe für meine Kinder. Keiner hat mir geholfen." Es sei sogar so weit gekommen, dass der TV-Bekanntheit damit gedroht wurde, ihr die Kinder zu entziehen. Das konnte die Löwenmama jedoch durch eine Therapie verhindern, die ihr geholfen habe, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen. Dabei sei das Wohl ihrer Kinder immer eine besondere Motivation gewesen, die dunklen Zeiten hinter sich zu lassen: "Ich wollte auf keinen Fall, dass die Kinder in eine Pflegefamilie kommen."

Es ist nicht die erste Nachtwache des Legenden-Dschungels, die die traurige Vergangenheit einiger Kandidaten zum Vorschein bringt. Auch Thorsten Legat (55) berichtete bereits bei seinem Nachtdienst mit Danni von traumatischen Erlebnissen aus seiner Kindheit und Jugend: "Jahrzehnte voller Erniedrigung. Mein Vater hat die ganze Familie tyrannisiert und die Familie eigentlich nicht geschätzt und uns behandelt wie [...] ein Stück Scheiße."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Star

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp 2024



