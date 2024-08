So war Emilios dritter Todestag für Mama Simone Ballack

Vor drei Jahren wurde für Simone Ballack (48) der Albtraum einer jeden Mutter wahr: Ihr Sohn Emilio (✝18) starb bei einem Quad-Unfall in Lissabon. Am 05. August jährte sich sein Todestag zum dritten Mal. Wie erging es der Ex-Frau von Michael Ballack (47) an diesem Tag? "Komischerweise ist der Tag an sich gar nicht der schlimme, sondern die Tage davor. Aber an dem Tag an sich ist das Schlimmste für mich schon wieder vorbei. Meine Kinder waren auch da und wir haben uns eine schöne Zeit gemacht", verrät sie in einem RTL-Interview.

Schon seit diesem Frühjahr arbeitet Simone an der Renovierung eines Gebäudes am Gardasee. "Ich kann keinen Stillstand ertragen", erklärt sie, denn trotz des schlimmen Schicksalsschlages muss ihr Leben weitergehen: "Ich will noch was erleben, ich will nicht immer nur traurig sein. Für die Kinder - es sind ja noch zwei Söhne da - ist es ja auch ganz wichtig, dass es der Mama gut geht."

Simone, die aus ihrer Ehe mit Michael noch zwei weitere Söhne hat, erinnert immer wieder an ihren verstorbenen Sohn. Am Muttertag im Mai teilte die 48-Jährige einen alten Schnappschuss mit ihren drei Kids und verfasste rührende Zeilen: "Alles Gute zum Muttertag an alle Mamas. Die einzig wahre Liebe ist die Liebe einer Mama zu ihren Kindern. Egal, wo sie sind."

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Gardasee

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihren drei Söhnen Louis, Emilio und Jordi

