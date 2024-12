Simone Ballack kämpft mit Weihnachtsfreude nach Emilios Tod

Simone Ballack (48) versucht trotz des tragischen Verlusts ihres Sohnes Emilio (✝18), das Weihnachtsfest für ihre Familie so schön wie möglich zu gestalten. In diesem Jahr verbringt die Ex-Frau des ehemaligen deutschen Nationalspielers Michael Ballack (48) die Feiertage mit ihren gemeinsamen Kindern, zwei weitere Söhne, in Österreich. "Ich versuche, es für meine Kinder immer noch schön zu machen, damit wir trotzdem ein schönes Weihnachten feiern können", verriet Simone in einem Interview mit RTL.

Seit Emilios tödlichem Quad-Unfall im August 2021 in Portugal ist Weihnachten für Simone und ihre Familie nicht mehr dasselbe. "Ich denke jeden Tag an meinen Sohn. Es ist natürlich sehr traurig, dass nicht mehr alle zusammen sind", gestand die 48-Jährige offen im Gespräch mit dem Sender. Emilio habe das Weihnachtsfest immer besonders geliebt und sich jedes Jahr darauf gefreut. "Weihnachten war für ihn etwas ganz Besonderes", erinnerte sich Simone. Die Erinnerungen an seine Begeisterung machen die Feiertage für die Familie nun besonders schwer. Dennoch versucht Simone, die Traditionen aufrechtzuerhalten und ihren Kindern trotz des Verlusts ein Gefühl von Normalität zu geben.

Um die Erinnerung an Emilio lebendig zu halten und trotz der Trauer positive Momente zu schaffen, organisierte Simone ihm zu Ehren kürzlich eine Ugly-Sweater-Party. "Es hilft mir, an die schönen Zeiten mit ihm zu denken und diese Freude zu teilen", erklärte sie. Die Party – bei der Freunde und Familie in lustigen Pullovern zusammenkamen – sollte ein Zeichen dafür sein, dass das Lachen und die Freude in ihrem Leben weiterhin Platz haben.

Instagram / simoneballack Emilio Ballack, Sohn von Simone und Michael Ballack

Getty Images Simone Ballack im April 2022

