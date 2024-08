Binden-Gate im Dschungelcamp: Stellt Giulia Kader Loth bloß?

Im Allstars-Dschungelcamp fliegen mal wieder die Fetzen. Teamchefin Kader Loth (51) weist ihre prominenten Camp-Kollegen darauf hin, dass am Klopapier gespart werden sollte. Daraufhin kontert Giulia Siegel (49) vor versammelter Mannschaft: "Du bist vorhin aus der Toilette rausgekommen und hast etwas in Klopapier eingewickelt. Was war das?" Damit hat die Tochter von Ralph Siegel (78) wohl einen wunden Punkt bei dem Realitystar getroffen. Kader erklärt, es habe sich dabei um eine Binde gehandelt und echauffiert sich: "Das ist so peinlich, das ist so ein intimes Thema, dass ich so was überhaupt erwähnen muss. Sie hat mich bloßgestellt." Giulia sei für Kader ein "ganz, ganz böser Mensch".

Giulia möchte sich ihren Fauxpas nicht eingestehen und beharrt auf ihrer Position. "Sie sagt: 'Benutzt kein Toilettenpapier, du darfst dir die Nase nicht mehr putzen.' Aber selber steckt sie sich Taschentücher in der Menge ein. Das ist einfach für mich nicht fair", meckert sie im Dschungeltelefon. Dass es sich um eine benutzte Binde gehandelt hat, zweifelt die DJane an: Immerhin erzähle Kader seit Tagen, sie sei in den Wechseljahren. Doch mit ihrer Meinung steht sie allein da – alle anderen Camper stellen sich auf die Seite von Kader. "Du kannst sie doch nicht vor allen Leuten so vorführen", findet Mola Adebisi (51). Bei beiden Ladies rollen schließlich die Tränen und sie suchen die Aussprache. Als sich Giulia noch immer nicht einsichtig zeigt, rastet Kader so richtig aus. Sie resümiert verärgert: "Wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr."

Für das Drama erntet Giulia jede Menge Kritik. "Das macht man nicht. Niveaulos", findet auch Thorsten Legat (55). Hat sich Giulia mit diesem Fettnäpfchen endgültig ins Aus manövriert? Die Blondine eckt in den bisherigen Folgen mit ihrer Art immer wieder bei ihren Mitbewohnern an. "Wenn man nur austeilt, irgendwann kommt es zurück. Ich warte nur, bis die Nominierung kommt, das wird nicht schön", deutet Elena Miras (32) an.

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

