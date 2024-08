Nach flirty Teaser: Was sind Bachelorette Stellas Grenzen?

Stella Stegmann (27) ist die neue Bachelorette. Ab Montag können die Zuschauer ihr beim Flirten auf RTL+ zuschauen. Doch schon im vorab veröffentlichten Teaser wurde wild geknutscht. Im Promiflash-Interview verrät die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit nun, wie sie dazu steht. Vor ihrer Zeit mit den Singles habe sie sich genau überlegt, wann der richtige Moment für Körperlichkeiten sein könnte, doch in Thailand kam alles anders. "All meine Gedanken und Ideen sind über den Haufen geworfen worden", gibt die Fitnesstrainerin zu und stellt klar: "Man muss sich nicht rechtfertigen, wenn man mehrere Kandidaten geküsst hat oder mit jemandem intim geworden ist. Das ist nur meine Sache."

Die neue Staffel bringt frischen Wind in die Kuppelshow, denn zum ersten Mal lernt die Bachelorette sowohl Männer als auch Frauen kennen. In dem auf Instagram veröffentlichten Teaser zeigte sich schon, dass die Rosenkavalierin im Laufe der Sendung mit Single-Damen und Herren rumgeknutscht hat – und damit nicht genug. "Ja, ich habe mit ihm geschlafen!", gab Stella in dem Clip offen zu. Um wen es sich bei dem Mystery Man handelt, war allerdings nicht zu erkennen.

Insgesamt machen sich 20 Singles Hoffnungen, am Ende die letzte Rose von der Influencerin zu erhalten. Mustafa, genannt Musty, denkt, dass er Stella mit seinem Charme überzeugen kann. "Weshalb ich der Richtige für die Bachelorette bin? Ich bin zwar dominant, aber dennoch hat keiner die Hosen an. Vielleicht ja auch nur deswegen", witzelte er in einem Clip auf dem offiziellen Social-Media-Account der Show. Rosenanwärterin Emma glaubt hingegen an ihren Humor: "Mit mir kann man Spaß haben, mit mir kann man weinen, mit mir kann man Pferde stehlen – mit mir kann man eigentlich alles machen."

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, "Die Bachelorette" 2024

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Bachelorette 2024

