So hat sich Stella auf den Bachelorette-Dreh vorbereitet

Das Warten hat endlich ein Ende – am 26. August geht die neue Staffel von Die Bachelorette auf der Streamingplattform RTL+ an den Start. Hat sich die Rosenverteilerin Stella Stegmann (27) auf besondere Art und Weise auf den Dreh vorbereitet – beispielsweise mit ausgiebigen Sporteinheiten? "Nein, nicht übermäßig. Ich versuche eigentlich immer, mich fit zu halten und die beste Version von mir selbst zu sein", erklärt die Kuppelshow-Protagonistin gegenüber Promiflash und betont: "Daher habe ich vorher nicht versucht, optimal auszusehen."

Im Promiflash-Interview verdeutlicht Stella außerdem, dass sie sich vorab gar nicht so viele Gedanken machen wollte. "Für mich war das ein Abenteuer, auf das ich mich einlassen wollte, ohne das Ganze zu zerdenken", führt die ehemalige Too Hot To Handle-Teilnehmerin aus und fasst ihre Haltung kurz und knapp zusammen: "Einfach loslassen und fühlen." Aus diesem Grund witzelt sie auch: "Ich habe vorher auch nicht extra Daten geübt."

In der diesjährigen Bachelorette-Staffel gibt es im Vergleich zu den Vorjahren so einige Neuerungen! Dieses Mal läuft die beliebte Kuppelshow beispielsweise erstmals nicht im TV. Die Fans können die Folgen stattdessen Woche für Woche nur noch im Online-Stream schauen. Außerdem ist Stella die erste queere Rosenverteilerin in der Geschichte des Formats. Neben 15 Männern werden auch 5 Frauen um ihr Herz kämpfen.

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, Influencerin und Bachelorette 2024

RTL / Pascal Bünning Stella Stegmann, die Bachelorette 2024

