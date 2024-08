Julian Zietlows Schwester Anika wurde zu Beauty-OP getrieben

Julian Zietlows (39) Schwester Anika Zietlow (43) hat in der Medienbranche schlechte Erfahrungen gesammelt. Aktuell versucht sie wieder mit ihrem gemeinsamen Song "Holiday" mit Ron Bielecki (26) auf Mallorca durchzustarten – doch es war nicht immer einfach für sie. Besonders gezweifelt habe sie an ihrem Aussehen, wie sie gegenüber Bild offenbart: "Ich habe lebensgefährliche Operationen vornehmen lassen, weil ich dachte, dass ich so wie ich bin, nicht ausreiche. Die Medienbranche hat mich glauben lassen: 'Ich bin nicht genug'." Nun möchte sie andere Frauen aufklären: "Ich würde mich heute nicht mehr einer Brust-OP unterziehen, um anderen zu gefallen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte anderen Frauen helfen kann, sich selbst zu lieben und so zu akzeptieren, wie sie sind."

Schon in ihrer Kindheit wurde sie mit ihrem Aussehen verunsichert, wie sie im weiteren Gespräch erzählt. Die Großmutter der 43-Jährigen habe ihr schon damals eingeredet: "Du musst ein Star werden! Für immer jung, schlank und schön! Meine Oma hat zu mir gesagt: 'Ani, du bist hübsch, du brauchst kein Abitur' – da war ich 14 Jahre alt." All das habe zu unüberlegten Schönheitseingriffen geführt. Von ihrem ersten Lohn hatte sich Anika damals neue Brüste machen lassen. "Ich bin mit dem Bus zu einem Schönheitschirurgen gefahren und hatte ein Poster von Pamela Anderson (57) dabei. Ich habe Geld und Poster dem Chirurgen gezeigt, und ohne zu zögern hat er sein Handwerk getan", verrät sie.

Zu ihrem Bruder Julian hat Anika ein sehr gutes Verhältnis, wie sie vor wenigen Wochen in einem RTL-Interview erklärte: "Wir haben eigentlich jeden Tag Kontakt – entweder wir sehen uns oder wir telefonieren. Der drückt mir die Daumen und ist total stolz auf mich." Das Geschwisterpaar wurde in Berlin geboren – dort, wo die beiden auch heute wieder leben. Der 39-Jährige wollte allerdings im April seine millionenschwere Villa in Berlin-Grunewald für stolze 8,2 Millionen Euro verkaufen – bis heute hat er sich zu seinem Vorhaben jedoch nicht weiter geäußert.

Instagram / anikazietlow Anika Zietlow im August 2024

Instagram / anikazietlow Anika und Julian Zietlow im Mai 2024

