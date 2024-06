Deutschland ade? Julian Zietlows Villa steht zum Verkauf!

Nach einer knapp einjährigen Trennung feierten Julian Zietlow (39) und Alina Schulte im Hoff (37) vor wenigen Wochen ihr Liebescomeback. Wie Bild berichtet, scheint das Paar jetzt aber passend zu ihrem Neuanfang auch eine räumliche Veränderung zu wollen. Auf der Website eines Immobilienportals steht nämlich ihre Villa in Berlin-Grunewald zum Verkauf – und das für satte 8,2 Millionen Euro! Wieso sich der Fitness-Influencer und Alina für diesen Schritt entschieden haben, ist bisher nicht bekannt.

Die zweifache Mama deutet jedoch mit einem Beitrag auf Instagram an, dass sich im Leben ihrer Familie etwas ändern könnte. Zu einer Reihe von Schnappschüssen, die sie mit Julian und Tochter Liv im Pool zeigen, schreibt Alina: "Bleiben? Gehen? Wenn gehen, wohin?" Ob sie sogar überlegen, Deutschland zu verlassen? Darauf gibt jedenfalls ihr Liebster, der schon seit geraumer Zeit das deutsche Schulsystem kritisiert, einen Hinweis in seiner Story. "Mein Traum ist es, dass dieses Land ein Paradies für Kinder wird... also für uns! Wenn dafür erst mal Auswandern notwendig ist, so sei es", erklärt Julian.

Im Netz stellen die Fans schon Theorien auf, wohin es das Paar und seine zwei Töchter verschlagen könnte. Ganz vorne mit dabei: die bevölkerungsreichste Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate! "Wenn das mal nicht Dubai wird" und "Sie wandern hundertpro nach Dubai aus", lauten einige der vielen Kommentare. Ein paar Follower spielen jedoch auch auf die Trennung des Paares an, in der Julian sich in Thailand neu ausprobierte und seine Familie hinter sich ließ. "Thailand hat euch doch viel Glück gebracht", scherzt ein User unter Alinas Beitrag.

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Tochter Liv und Julian Zietlow im Juni 2024

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

