Kronprinz Haakon gibt zu: Er wusste von Marius' Problemen

Marius Borg Høiby (27) gab zu, seine Freundin unter Drogeneinfluss körperlich verletzt zu haben. Nun gibt sein Stiefvater, Kronprinz Haakon (51), bei der Eröffnung einer Konferenz in Stavanger zu, von Marius' Tat gewusst zu haben: "Wir stehen ihm sehr nahe. Wir wussten also von dem, was Marius uns erzählt hat, und wir wussten von einigen dieser Probleme, aber ich möchte nicht ins Detail gehen." Auf weitere Fragen der Journalisten – etwa zur Verhaftung oder den Anschuldigungen der Ex-Freundinnen – wollte der Kronprinz nichts sagen. "Ich kann nichts direkt zu dem Fall sagen. Ich bitte um Verständnis dafür, dass es besser ist, wenn der Anwalt alle Fragen zu dem Fall beantwortet", erklärt er.

Fortan werden sich die Behörden um alles Weitere kümmern: "Dieser Fall liegt nun bei den Behörden und wird von der Polizei bearbeitet. Auf diese Weise werden alle Parteien angehört, was gut ist." Der Kronprinz habe "großes Vertrauen, dass sowohl die Polizei als auch die Behörden die Angelegenheit ordentlich, professionell und fair behandeln werden."

Wenige Stunden zuvor machten Bilder die Runde, die Marius' Umgang mit Drogen zeigen. Auf den Fotos, die Bild vorliegen, hält der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) in einem Klub ein Tütchen mit weißem Pulver in die Kamera. Die Substanz sieht verdächtig nach Kokain aus. "Marius schnupft gern Kokain, nimmt Ecstasy, trinkt Wodka und Champagner", erzählte ein Insider aus dem Umfeld des 27-Jährigen über dessen Drogenkonsum.

PPE / face to face / ActionPress Marius Borg Høiby im Juni 2016

Getty Images Marius Borg Høiby, 2022

