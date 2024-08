Foto aufgetaucht: Posiert Marius Borg Høiby hier mit Drogen?

Die Negativschlagzeilen um Marius Borg Høiby (27) reißen nicht ab. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) gab zu, seine Freundin unter Drogeneinfluss körperlich verletzt zu haben. Bild liegen nun Bilder vor, die zeigen, mit was für einer Selbstverständlichkeit der Norweger mit Drogen umgeht. Auf einem der Schnappschüsse posiert Marius mit einem Freund im Klub und hält dabei ganz offensichtlich ein Tütchen mit weißem Pulver – welches verdächtig nach Kokain aussieht – in die Kamera.

Dass der Royal-Spross so offenherzig mit Drogen umgeht, sei keine Ausnahme. Ein Insider, der einige Zeit Teil von Marius' Party-Truppe gewesen sei, plauderte gegenüber dem Newsportal aus: "Marius schnupft gern Kokain, nimmt Ecstasy, trinkt Wodka und Champagner." Weiter berichtet der Informant, dass der Blondschopf die Drogen "ganz offen" in den Klubs konsumiere. Die Drogen-Exzesse haben laut dem Insider schon vor mehreren Jahren begonnen: "Das Ganze nahm seinen Anfang, als Marius 20 wurde. Er war damals auch in New York. Da ging die extreme Feierei los, er rutschte in den Drogensumpf." Mette-Marits Sohn scheint sich zum Illegalen hingezogen zu fühlen. Auf einem weiteren Bild, welches dem Newsblatt vorliegt, posiert der 27-Jährige oberkörperfrei mit einer Pistole und Champagnerflasche in der Hand. "Marius hat nie Konsequenzen für sein Verhalten gespürt. Deshalb wars ihm egal", erklärt der Insider das Verhalten des Blondschopfes.

Zuletzt waren weniger Marius' Drogen-Exzesse, sondern viel eher seine Gewalttaten im Vordergrund. Seine derzeitige Freundin warf dem 27-Jährigen vor, sie physisch und psychisch attackiert, ihre Wohnung zerstört sowie bedroht zu haben. Die Taten hat Marius zwar mittlerweile zugegeben, Reue zeige er wiederum keine. Zumindest meint das eine Quelle aus seinem engeren Dunstkreis zu wissen: "Marius konnte immer machen, was er wollte. Jetzt gibt es zum ersten Mal Druck. Doch Reue? Nein, Marius feiert schon wieder." Die Frau, die er attackierte, sei mittlerweile sogar wieder seine Freundin.

Marius Borg Høiby, Mitglied des norwegischen Königshauses

Marius Borg Høiby mit seiner mutmaßlichen Partnerin

