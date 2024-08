Nach schweren Verbrennungen: Sid Wilson aus Klinik entlassen

Der Slipknot-DJ Sid Wilson (47) ist sicher froh, wieder zuhause zu sein – nachdem der Musiker aufgrund von schweren Verbrennungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurde, erholt er sich nun im Kreise seiner Liebsten. "Auf dem Heimweg", schrieb Sid unter einen Instagram-Beitrag, indem deutlich seine Brandverletzungen zu sehen sind. "Gute Besserung, Bruder. Du hast ein paar coole neue Geschichten zu erzählen", reagierte daraufhin ein Fan in den Kommentaren, während einer weiterer schrieb: "Schön, dass es dir gut geht, Bruder. Werde wieder gesund, Kumpel!"

Gepflegt wird Sid nun von seiner Partnerin Kelly Osbourne (39). So sieht man in einem Video, wie ihm die ehemalige Reality-TV-Darstellerin vorsichtig eine weiße Lotion auf sein verletztes Gesicht aufträgt. "Ich hasse es, dir wehzutun... Ich denke, das ist jetzt gut", hört man Kelly in dem Clip sagen. Der 47-Jährige zeigte sich auf seinem Social-Media-Account hingegen dankbar für die Unterstützung seiner Partnerin: "Dank Krankenschwester Kelly auf dem Weg der Besserung!"

Am Wochenende erlitt das Mitglied der Band Slipknot Verbrennungen zweiten Grades, nachdem er bei der Arbeit einen Holzhaufen angezündet hatte, der plötzlich explodierte. "Ich hatte eine Explosion im Gesicht. Ich bin okay, werde okay sein, aber ich habe schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Armen erlitten", erklärte Sid auf seinem Social-Media-Account. Dennoch zeigte er sich entschlossen: "Ich werde wieder auf Tour gehen, komme, was wolle." Auch seine Bandkollegen meldeten sich kurz nach dem Unfall im Netz: "Unser Bruder Sid Wilson hatte heute einen Unfall und erlitt Verbrennungen an seinem Körper. Er erholt sich bei seiner Familie und wird trotzdem nächstes Wochenende bei Rocklahoma mit uns auf der Bühne stehen." Demnach soll Sid schon am 1. September wieder auf der Bühne zu sehen sein.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Getty Images DJ Sid Wilson

