Nach seinem Unfall: Sid Wilsons Gesicht war "geschmolzen"

Das Slipknot-Bandmitglied Sid Wilson (47) gibt ein Gesundheitsupdate, nachdem der Musiker bei einer schweren Lagerfeuer-Explosion verletzt wurde. Der Partner von Kelly Osbourne (39) erklärt nun gegenüber Fox News, dass er bei einem Unfall auf seinem Grundstück in Iowa schwere Verbrennungen erlitten habe. "Mein ganzer rechter Arm ist bandagiert, die Hälfte meines linken Arms auch. Mein Gesicht ist im Grunde von der Nase abwärts geschmolzen", berichtet er. Trotz der schmerzhaften Verletzungen bleibt er optimistisch: "Ich hatte schon bessere Tage, aber ich bin am Leben, also geht es mir gut."

Der Vorfall ereignete sich, als Sid an einem Holzhaufen auf seinem Grundstück arbeitete. Nachdem er das Feuer angezündet hatte, um den Haufen abbrennen zu lassen, blieb am nächsten Tag noch einiges an Material übrig. Dann traf er eine folgenschwere Entscheidung: Er fügte Benzin hinzu, um das Feuer erneut zu entfachen, obwohl noch Dampf in der Luft war. Das Ergebnis war eine plötzliche Explosion, die sofort schwere Verletzungen verursachte. Daraufhin sei er ins Haus geeilt, um Hilfe von seiner Freundin Kelly zu holen, und das Paar fuhr mit seinem zweijährigen Sohn Sidney in die Notaufnahme.

Doch trotz seiner Verletzungen bleibt Sid bemerkenswert positiv gestimmt. "Ich habe eine ziemlich gute Einstellung dazu", stellt er gegenüber dem Magazin klar. Er betont jedoch, dass der "schwierigste Teil" des Unfalls die Tatsache sei, dass er leicht hätte vermieden werden können. Der DJ lebt mit Kelly, der Tochter des berühmten Rockstars Ozzy Osbourne (75), zusammen, die ihn während seiner Genesung tatkräftig unterstützt.

