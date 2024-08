Slipknot-DJ Sid Wilson mit schweren Verbrennungen in Klinik

Besorgniserregende Nachrichten von Sid Wilson (47): Der Slipknot-DJ liegt mit Verbrennungen zweiten Grades im Krankenhaus. Wie der Musiker in Videos auf Instagram schildert, habe er sich die Verletzungen auf seiner Farm zugezogen – er habe dort einen Scheiterhaufen angezündet, der plötzlich explodierte. In seinen Clips zeigt er das Ausmaß des Unfalls: Über seinen Körper und sein Gesicht verteilen sich rote Stellen, Schwellungen und Blasen. Dennoch betont Sid: "Ich werde wieder fit sein. Liebe euch alle." Auch seine Partnerin Kelly Osbourne (39), die ihn im Krankenhaus besucht hat, ist in den Aufnahmen zu sehen und kommentiert: "Das ist der Grund, warum man nicht mit brennenden Haufen herumspielt."

Trotz der schmerzhaften Verbrennungen bleibt Sid Wilson optimistisch und gibt sich kämpferisch. In einem seiner Beiträge versichert er: "Ich werde wieder gesund, und es ist mir egal, was dafür nötig ist, wir sehen uns auf Tour." Auch die Band Slipknot äußerte sich auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal: "Unser Bruder Sid Wilson hatte heute einen Unfall und erlitt Verbrennungen an seinem Körper. Er erholt sich bei seiner Familie und wird trotzdem nächstes Wochenende bei Rocklahoma mit uns auf der Bühne stehen." Schon am 1. September soll er demnach wieder mit rocken, wenn die Band auf dem Festival in Oklahoma auftritt.

Sid Wilson ist seit Langem als DJ und Performer der Band Slipknot bekannt, die für ihre wilden Shows und extremen Bühnenoutfits berühmt ist. Seine Partnerin Kelly Osbourne, Tochter von Rocklegende Ozzy Osbourne, hat ebenfalls Karriere in der Musik- und Fernsehbranche gemacht. Das Paar lebt zusammen mit ihrem Sohn Sidney auf einer idyllischen Farm, fernab des Rampenlichts – dort geschah der schreckliche Vorfall. Fans weltweit hoffen auf eine schnelle Genesung des Musikers und hinterlassen ihm aufmunternde Nachrichten im Netz. "Nimm dir etwas Zeit zum Ausruhen und erhole dich gut, Kumpel. Geh nicht so schnell wieder auf Tour, wir warten schon auf deine Rückkehr", schreibt nur einer von vielen Usern.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson

Getty Images Sid Wilson, Musiker

