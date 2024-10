Kelly Osbourne genießt herbstlichen Familienspaziergang

Gemeinsam mit ihrem Freund Slipknot-DJ Sid Wilson (47) und ihrem einjährigen Sohn Sidney wurde Kelly Osbourne (39) kürzlich während eines herbstlichen Familienausflugs gesichtet. Auf den Bildern, die Page Six vorliegen, schlendert die Tochter von Ozzy (75) und Sharon Osbourne (72) mit ihren Liebsten über ein Kürbisfeld in Los Angeles. Die drei inspizieren die unterschiedlichsten Kürbisse und scheinen dabei viel Spaß zu haben.

Der kleine Sidney trug ein niedliches Jeans-Outfit, coole Sneakers und sogar eine Sonnenbrille, mit der er alle Blicke auf sich zog. Mama Kelly kombinierte lässig eine Lederjacke und einen karierten Rock. In einer Instagram-Story teilt Kelly persönliche Eindrücke dieses Tages. Darin verrät sie, dass Sidney ganz begeistert von den aufblasbaren Figuren auf dem Kürbisfeld war und nennt sie seine "neue Besessenheit". Begleitet wurde die Familie von Daniel Nguyen, der im Anschluss in seiner Instagram-Story schrieb, dass er "die Onkelzeit" mit dem Kleinen genossen habe.

Seit der Geburt ihres Sohnes im November 2022 genießen Kelly und Sid ihr Familienleben in vollen Zügen. Kelly war in den vergangenen Monaten auch in den Schlagzeilen, weil sie innerhalb kurzer Zeit 39 Kilo an Gewicht verloren hat. Auf Social Media zeigte sich die Musikerin immer wieder stolz auf ihren enormen Gewichtsverlust und wies Gerüchte zurück, dass sie dabei auf Hilfsmittel zurückgegriffen habe.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney

Getty Images Kelly Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne

