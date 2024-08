Mit Verbrennungen: Sid Wilson tritt wieder mit Slipknot auf

Sid Wilson (47) lässt sich offenbar auch von Verbrennungen zweiten Grades nicht aufhalten. Der DJ der Metal-Band Slipknot wurde vergangenen Samstag ins Krankenhaus gebracht, weil ein Lagerfeuer auf seiner Farm beim Ausbrennen explodierte und ihn verbrannte. Doch nur wenige Tage später ist der Musiker wieder bereit für die Bühne. Denn den Auftritt seiner Band am kommenden Sonntag will er sich nicht entgehen lassen, wie er bei TMZ Live verrät. "Ich habe noch nie eine Slipknot-Show ausgelassen", meint er. Ein Problem gibt es dabei aber doch: Slipknot ist bekannt dafür, mit unheimlichen Masken auf der Bühne zu stehen. Kann Sid mit seinen Gesichtsverbrennungen überhaupt seine Maske tragen? Kein Problem, meint der US-Amerikaner: "Ich werde mich mit Gel einschmieren, damit nichts an den Verbrennungen kleben bleibt."

Auch wie es zu dem verheerenden Unfall kam, erzählt Sid in dem Interview. "Ich habe in der Nacht ein Lagerfeuer gemacht. Am nächsten Morgen bin ich hin, um zu checken, ob alles verbrannt ist. Wie ein Idiot habe ich alles überprüft, aber um das ganze Ding rum war es noch heiß, und ich hatte etwas Benzin im Auto", erzählt der 47-Jährige. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es sicherer gewesen wäre, das Auto weiter weg zu parken und den Benzinkanister möglichst weit weg vom Feuer zu platzieren. Weil das Feuer aber nicht mehr allzu groß war, traute er sich dichter heran und gab etwas Benzin hinzu. Als er die Flammen mit einem Stock anstieß, kam es zur Explosion. "Ich konnte die Hitze auf meinem Gesicht spüren", erinnert er sich.

Aber nur ein paar Tage nach dem Unfall meldete Sid sich mit einem Update. "Mein ganzer rechter Arm ist bandagiert, die Hälfte meines linken Arms auch. Mein Gesicht ist im Grunde von der Nase abwärts geschmolzen", berichtete der Lebensgefährte von Kelly Osbourne (39) gegenüber Fox News. Er sei nach der Explosion selbst zurück ins Haus, wo ihn Freundin Kelly zusammen mit dem gemeinsamen Sohn in eine Klinik brachte. Die Musikerin sei über die Fahrlässigkeit ihres Liebsten alles andere als begeistert gewesen. Sie habe sich dennoch rührend gekümmert.

Getty Images Sid Wilson, DJ bei Slipknot

Instagram / kellyosbourne Sid Wilson, Musiker

