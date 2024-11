Kelly Osbourne feiert süße Geburtstagsparty für Sohn Sidney

Kelly Osbourne (40) hat ihrem Sohn Sidney zu seinem zweiten Geburtstag eine extravagante Party ausgerichtet. Am Samstag feierte die Tochter von Ozzy Osbourne (75) in Los Angeles gemeinsam mit Familie und Freunden den besonderen Tag, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Zusammen mit ihrem Partner Sid Wilson (47), bekannt als Musiker der Band Slipknot, strahlte sie vor Glück, während sie stolz mit dem Geburtstagskind posierte. Die Dekoration umfasste hellblaue und giftgrüne Luftballons, einen großen Aufsteller mit der Nummer zwei, eine Hüpfburg sowie einen großen Kuchen im Stil des Kinderfilms "Cars".

Kelly und Sid ließen ihren kleinen Sohnemann aber nicht alleine hochleben. Die Gästeliste der Party war gespickt mit prominenten Namen wie Shanina Shaik (33), Jesse Tyler Ferguson (49) und Alessandra Torresani (37). Auch Kellys Mutter Sharon Osbourne (72) ließ es sich nicht nehmen, an den Feierlichkeiten zu Ehren ihres Enkelkindes teilzunehmen.

Kelly feierte vor weniger als zwei Wochen selbst noch einen großen Meilenstein — sie veranstaltete zu ihrem 40. Geburtstag eine intime Feier. Dabei genossen die Gäste ein besonderes Abendessen und wurden von einem talentierten Elvis (42)-Imitator unterhalten, der zwischen den Gängen die zeitlosen Klassiker des King of Rock 'n' Roll zum Besten gab. Ihr Partner Sid konnte bei dieser Gelegenheit nicht dabei sein, da er mit seiner Band auf Tournee in Südamerika war.

Getty Images Sharon und Kelly Osbourne, TV-Bekanntheiten

Getty Images Kelly Osbourne im Februar 2024

