So sportlich haben Nele Schenker und Hannes Ocik Ja gesagt

Hannes Ocik (33) und Nele Schenker schipperten am Wochenende wortwörtlich in den Hafen der Ehe. Der Ruder-Olympionike und die Sportmoderatorin gaben sich am Samstag am Ufer des Starnberger Sees das Jawort, wie Bild berichtet. Als frischvermähltes Paar ruderten sie dann in Anzug und Hochzeitskleid in einem Holz-Einer über das Gewässer und ließen sich als Herr und Frau Ocik von den rund 70 geladenen Gästen feiern. "Das Beste an unserer Hochzeit war meine wunderschöne Braut. Ich bin schon viele Kilometer auf dem Wasser gerudert, aber diese Runde im Hochzeits-Einer als frisch getrautes Paar war für mich sehr besonders", schwärmte Hannes gegenüber dem Newsportal.

Mit Nele als Fußball-Reporterin und Hannes als eingefleischtem Fußball-Fan lag es natürlich auf der Hand, dass der Sport Einzug in ihre Hochzeit erhält. So erklang vor der Willkommensansprache des Brautpaares die Champions-League-Hymne – gespielt auf einem Saxofon. Und auch bei den Gästen hörte es nicht auf: Es erschien so einige Sport-Prominenz. Unter anderem mischten sich Olympia-Gold-Ruderer Oliver Zeidler (28) und auch Hannes' Teamkollege Laurits Follert unter die Gäste.

Schon seit 2021 gehen Nele und Hannes gemeinsam als Paar durchs Leben – und seit dem vergangenen Wochenende sogar als Ehepaar. Kennengelernt hatten sich die beiden im Rahmen eines Interviews. Die Sportmoderatorin hatte den Ruderer damals für die Sendung "Team Tokio" interviewt. Hannes war nämlich damals ein Teil des Deutschland-Achters bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannes Ocik und Nele Schenker im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / nele_schenker Hannes Ocik und Nele Schenker im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Hannes und Neles Idee, das Thema Sport in die Hochzeit einzubinden? Total originell! Ich finde, es passt zu ihnen. Hmm, das entspricht nicht so meinem Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de