Stella Stegmann geht bei "Die Bachelorette" auf Tuchfühlung

In der neuen Staffel von Die Bachelorette ist alles anders. Schon beim Kennenlernen der Singles hat sich die RTL+-Produktion etwas ganz Besonderes ausgedacht. Vier Männer darf Stella Stegmann (27) nämlich nicht sehen, sondern muss sie mit ihren anderen Sinnen erfühlen. Kandidat Max begeistert die Rosenkavalierin mit seinem Duft. Danach treten die drei übrigen Kandidaten an und lassen sich von dem Model abtasten. Vor allem Ferry kann Stella von sich überzeugen, indem er sie direkt antanzt. "Ich wollte ihr zeigen, dass die Bandscheiben noch funktionieren. [...] Sie hat mir aber auch auf den Arsch gegrabscht!", verrät der Rapper im Interview. Für seinen Einsatz wird der Hamburger mit einer Rose belohnt.

Für Kandidat Peter läuft das Betasten weniger gut. Er schafft es zwar, mit seinen Bewegungen einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, allerdings ist Stella nicht begeistert: "Das fand ich nicht so angenehm. Er hat auch ein bisschen geschnauft." Somit muss sich der Softwareentwickler im letzten Duell beweisen und die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit mit seiner Stimme verführen. Auch in dieser Challenge zieht der 36-Jährige allerdings den Kürzeren und verliert gegen Aaron, der mit seiner Rose in die Villa der Kandidaten einziehen darf.

Für Stella ist es eine ganz neue Erfahrung, so viele Singles gleichzeitig kennenlernen zu dürfen. Im Promiflash-Interview verriet die Beauty, dass sie vor der Ausstrahlung ziemlich nervös war. "Ich bin supergespannt, ich bin aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich, wie es wohl so ankommen wird, aber ich freue mich auch darauf und ich glaube, es wird cool", berichtete die 27-Jährige.

RTL Stella Stegmann und Ferry, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Realitystar

