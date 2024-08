Adam Sandler ist unfreiwillig das neue Modevorbild von Gen Z

Adam Sandler (57) hat sich nicht nur als Komiker einen Namen gemacht, sondern ist inzwischen auch eine echte Mode-Ikone – wenn auch eher unfreiwillig. Bei der New-York-City-Premiere seines neuen Stand-up-Specials "Love You" am vergangenen Dienstag reagierte der Komiker im Interview mit People auf einen überraschenden Modetrend der Generation Z, der seinen entspannten, lässigen Stil feiert. "Wissen Sie, das ist eine zufällige Sache. Aber ich trage gern alberne Klamotten. Ich denke gar nicht darüber nach", erklärte Adam und zeigte sich amüsiert darüber, dass seine Outfits unter dem Namen "Sandlercore" zum Trend geworden sind.

Besonders erheitert war der "Grown Ups"-Star über den Trend "Madame Sandler", bei dem ausgebeulte Basketballshorts mit einem Croptop, also einem halblangen Shirt, kombiniert werden. "Croptops habe ich getragen, als ich jung war. Ich habe immer so ein halbes Hemd getragen. Das wäre jetzt für niemanden mehr toll, aber ich verstehe es. Bequem. Das klingt nach einem guten Outfit", erzählte er schmunzelnd. Auf dem roten Teppich bewies er erneut seinen typischen Stil: Während seine Frau Jackie Sandler ein elegantes schwarzes Minikleid trug, erschien er in einem gelben Polohemd und einer roten Jogginghose. Die beiden stellten damit abermals unter Beweis: Gegensätze scheinen sich wirklich anzuziehen.

Aber Adam scheint nicht nur in Sachen Mode aktuell den richtigen Riecher zu haben: Im Jahr 2023 hat er sich an die Spitze der "Forbes"-Liste der Top-Verdiener Hollywoods gesetzt. Mit einem beeindruckenden Nettoeinkommen von umgerechnet rund 67 Millionen Euro übertraf er alle anderen Größen der Branche. Der finanzielle Erfolg des 57-Jährigen ist insbesondere auf seine Zusammenarbeit mit Netflix zurückzuführen, wo er seit 2014 in acht Filmen zu sehen war. Auch seine eigens produzierten Filme erfreuen sich bei dem Streamingdienst großer Beliebtheit – sie wurden allein in der ersten Hälfte des Jahres über 500 Millionen Stunden gestreamt.

Getty Images Jackie Sandler und Adam Sandler bei der Premiere von "Adam Sandler: Love You"

Getty Images Adam Sandler, Filmstar und Produzent

