Dieser Hollywoodstar war 2023 der absolute Top-Verdiener!

Der US-amerikanische Schauspieler und Produzent Adam Sandler (57) hat sich im Jahr 2023 an die Spitze der "Forbes"-Liste der Top-Verdiener Hollywoods gesetzt. Mit einem beeindruckenden Nettoeinkommen von umgerechnet rund 67 Millionen Euro übertraf er andere Größen der Branche. Sein finanzieller Erfolg ist insbesondere auf seine Zusammenarbeit mit Netflix zurückzuführen, wo er seit 2014 in acht Filmen zu sehen war, darunter der im vergangenen Jahr veröffentlichte Streifen "Murder Mystery 2". Die Filme von Adam, die durch seine Produktionsfirma Happy Madison produziert wurden, erfreuen sich bei Netflix großer Beliebtheit und wurden im ersten Halbjahr allein über 500 Millionen Stunden gestreamt.

Neben Adam haben auch andere Stars beeindruckende Einnahmen erzielt. Margot Robbie (33) schaffte es mit ihrer Hauptrolle in "Barbie" und Gesamteinnahmen in Höhe von circa 54 Millionen Euro auf Platz zwei. Tom Cruise (61) erreichte mit umgerechnet 41 Millionen Euro den dritten Platz, vor allem dank seines Erfolgs mit dem neuen Mission: Impossible-Film. Ryan Gosling (43) und Matt Damon (53) teilen sich mit je 39 Millionen Euro den vierten Platz. Ryan konnte insbesondere durch seine Rolle in "Barbie" und den Charterfolg "I'm Just Ken" überzeugen, während Damon mit seiner Rolle in "Oppenheimer" punktete. Jennifer Aniston (55), die neben Adam in "Murder Mystery 2" zu sehen war und auch als Schauspielerin und Produzentin bei "The Morning Show" mitwirkte, ist mit 38 Millionen Euro die zweite Frau auf der Liste und belegt Platz sechs.

Doch nicht nur auf der Liste der Schauspieler sind beachtliche Summen zu finden – auch auf dem Ranking der reichsten Menschen der Welt tummeln sich schwindelerregend hohe Zahlen! Laut Bloomberg löste der Amazon-Gründer Jeff Bezos (60) nämlich gerade erst den Tesla-Chef Elon Musk (52) als reichsten Menschen der Welt ab. Jeff verfügt im Moment über ein Vermögen von sage und schreibe 200 Milliarden US-Dollar – das entspricht umgerechnet rund 183 Milliarden Euro. Elons Vermögen wird auf 198 Milliarden US-Dollar, also 181 Milliarden Euro, geschätzt. Weitere Namen auf der Liste sind beispielsweise der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (39) sowie Tech-Mogul Bill Gates (68).

Anzeige

Getty Images Margot Robbie, 2024

Anzeige

Getty Images Jeff Bezos, Amazon-Gründer

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de