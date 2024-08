Kopf und Körper sagen nein: Felix Jaehn sagt Konzerte ab

Felix Jaehn (29) meldet sich mit schlechten Nachrichten. Der Weltstar, der sich seit geraumer Zeit nur noch Fee nennt, erklärt schweren Herzens auf Instagram: "Ich bin für eine Weile innerlich verletzt. Ich habe erst nicht verstanden, wie tief der Schmerz sitzt, bis ich mir professionelle Hilfe gesucht habe. Damit habe ich realisiert, dass ich zu schwach bin, um aktuell aufzutreten." Der "Hot2Touch"-Bekanntheit tue das Ganze unfassbar leid – doch die geplanten Konzerte könnten erst mal nicht stattfinden und müssten auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

"Ich wünschte, ich könnte da draußen Spaß mit euch haben. Aber mein Körper und mein Verstand haben mir bereits Warnsignale geschickt, auf die ich nun hören werde", erklärt Felix weiter im Netz. Für den Musikstar sei es nun Zeit, sich auszuruhen und zu heilen. Wann genau die Konzerte nachgeholt werden, ließ Felix offen. Die Fans des bekannten Discjockeys verstehen das Ganze aber total. "Du bist am wichtigsten und deine Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Finde es super, dass du offen sprichst und dann auch deine Zeit für dich nimmst", schreibt ein Unterstützer in der Kommentarspalte.

In der Vergangenheit teilte Felix immer wieder intime Einblicke mit den Fans. Der "Ain't Nobody"-Star berichtete 2021 beispielsweise, unter Panikattacken zu leiden – dazu kämen weitere mentale Probleme, die aber nicht näher erklärt wurden. "Ich war sozusagen schon Jahre vor Corona in Isolation, weil ich mich wegen meiner Panikattacken nicht mehr vor die Tür getraut habe", gestand Felix gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Benjamin Diedering Felix Jaehn, DJ

Nicole Kubelka / Future Image Felix Jaehn, November 2023

