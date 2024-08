Zum 30. Geburtstag: Ein Rückblick auf Felix Jaehns Karriere

Felix Jaehn (30) feiert runden Geburtstag: Der Star-DJ wird 30 Jahre alt! Dass das Musiktalent in der Branche Fuß fassen möchte, war schon in jungem Alter klar. Ende 2014 landete Felix dann mit dem Remix des weltberühmten Songs "Cheerleader" einen ersten Erfolg. Mit Hits wie "Ain't Nobody", "One More Time" und "Stimme" – in Kollaboration mit Mark Forster (41) – kletterte der Popstar im Laufe der Jahre die Leiter der Charts nach oben. 2016 durfte Felix in Zusammenarbeit mit Herbert Grönemeyer (68) den Mannschaftssong für die Fußball-Europameisterschaft 2016 produzieren. Zuletzt sorgte der "Love On Myself"-Star neben der Musik allerdings noch mit seinem Privatleben für Aufmerksamkeit: Fee, wie der DJ im privaten Umfeld genannt wird, outete sich als nichtbinär und machte seine Pansexualität publik.

Da sie sich nun schon seit vielen Jahren großer Beleibtheit erfreut, wurde die Medienpersönlichkeit auch für einige der diesjährigen Festivals gebucht. Doch die Auftritte musste Felix nun schweren Herzens absagen. "Ich bin für eine Weile innerlich verletzt. Ich habe erst nicht verstanden, wie tief der Schmerz sitzt, bis ich mir professionelle Hilfe gesucht habe. Damit habe ich realisiert, dass ich zu schwach bin, um aktuell aufzutreten", lautete ein Statement auf Instagram. Nachdem Herz und Verstand Warnsignale gesendet hatten, müsse die "So Close"-Bekanntheit nun erst einmal zur Ruhe kommen und heilen.

Aus dem Thema Gesundheit macht Felix in den sozialen Medien kein Geheimnis. In der Vergangenheit berichtete der Musikstar bereits einige Male von seinem psychischen Zustand und wie sich das Geschäft auf sein privates Wohlbefinden auswirkt. Im "Stahl aber herzlich"-Podcast gestand die "Rain In Ibiza"-Berühmtheit, von "regelmäßigen Angstzustände" geplagt zu werden. "Ich hatte Bilder von mir wie in einer Gefängniszelle, dass ich eingemauert bin", erklärte Felix damals und fügte ehrlich hinzu: "Das ging bis vor ein paar Jahren so, dass ich dann regelmäßig Angstzustände hatte und Panikattacken und nicht mehr allein zum Supermarkt gehen konnte."

Getty Images Felix Jaehn, 2020

Instagram / felixjaehn Felix Jaehn, DJ

