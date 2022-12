1Live Krone: Das sind die glücklichen Gewinner von 2022!

Wer heimste einen der begehrten Awards ein? Am Donnerstagabend war es endlich wieder so weit. Nach zwei Jahren Pause wurde in Bochum der beliebte Musikpreis 1Live Krone verliehen. Zu den Nominierten zählten unter anderem Lena Meyer-Landrut (31), Nico Santos (29) und Marteria (40). Doch wer konnte am Ende das Rennen für sich entscheiden? Promiflash verrät euch, welche Stars die Abräumer des Abends waren.

Der Preis für den besten Song, den er gemeinsam mit der Sängerin Inez aufgenommen hatte, ging an Peter Fox (51) für "Zukunft Pink". Die Band Kraftklub durfte sich ebenfalls über einen Award freuen. Sie gewann in der Kategorie "Bester alternativer Song". Den besten Dance Song lieferten in diesem Jahr Felix Jaehn (28) und Zoe Wees (20) mit "Do It Better". Nina Chuba gewann das Voting in der Kategorie "Bester Hip-Hop/R&B Song".

Wie schon im vergangenen Jahr konnte sich Lea (30) auch dieses Mal wieder über den Musikpreis in der Kategorie "Beste Künstlerin" freuen. Als bester Künstler wurde Clueso (42) ausgezeichnet und setzte sich damit unter anderem gegen Cro (32) und Nico Santos durch. Nina Chuba durfte sich im Verlauf des Abends noch über einen weiteren Preis freuen: Sie wurde als bester Newcomer Act ausgezeichnet.

Getty Images Nina Chuba beim 1Live Krone Award, 2022

Getty Images Lea beim 1Live Krone Award, 2022

Michael Kremer / Future Image Clueso, Sänger

