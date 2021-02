Felix Jaehn (26) ist vom Markt! Der gebürtige Hamburger ist einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands – und das schon seit einigen Jahren. Der DJ ist gar nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken, denn seine Tracks wie "Ain't Nobody" und "No Therapy" werden millionenfach gestreamt. Nun hat er anscheinend aber nicht nur die Spitze der Charts erobert: Denn Felix verriet nun in einem Interview, dass er vergeben ist!

Nachdem er 2018 offenbart hatte, dass er auch auf Männer steht, folgten nun diese süßen Liebesnews: "Ich habe auch einen Freund [...]. Ich bin seit relativ Kurzem in einer Beziehung und das beflügelt mich total", gab Felix offenbar ziemlich glücklich in der Radiosendung "ENERGY am Morgen" zu. Im Sommer vergangenen Jahres sollen die zwei Turteltauben angefangen haben, sich zu daten. Erst im Herbst soll es etwas ernster geworden sein. Wer sein neuer Freund ist, verriet der Musiker jedoch nicht.

Das soll auch weiterhin privat bleiben. Ein gemeinsames Bild, das er im Netz teilte, schnitt Felix dementsprechend so zu, dass man seinen Liebsten nicht erkennen kann. Trotzdem habe er in dem Moment sein Glück mit der ganzen Welt teilen wollen, erzählte er weiter.

Getty Images Felix Jaehn bei einem Auftritt im Mai 2020

Instagram / felixjaehn Felix Jaehn, 2021

WDR / Tim Kramer Felix Jaehn, 1Live-Krone-Gewinner: "Bester Dance Act"

