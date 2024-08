Salma Hayek feiert ihre grauen Haare mit heißem Bikinifoto

Salma Hayek (57) hat kein Problem damit, sich ganz natürlich zu zeigen: Momentan verbringt die Schauspielerin Zeit auf Ibiza und genießt dort die Sonne. Aus ihrem Sommerurlaub schickt die "Desperado"-Darstellerin auf Instagram nun Urlaubsgrüße an ihre Fans. Zwei Schnappschüsse zeigen, wie die Beauty in Badebekleidung auf einer luxuriösen Jacht posiert. Zu den Fotos schreibt sie: "Gelber Bikini und weiße Haare sind die perfekte Kombination." Ihre Haare sind zu zwei Zöpfen geflochten und an ihrem Scheitel lassen sich einige graue Strähnen ausmachen.

Graue Haare seien für die gebürtige Mexikanerin kein Problem, auf Falten würde sie allerdings lieber verzichten. Gegenüber Elle verriet die 57-Jährige kürzlich, welches Wundermittel ihr glatte Haut verschaffe. "Ich verwende einen Inhaltsstoff namens Tepezcohuite, der in Mexiko für Brandopfer verwendet wird, weil er die Haut vollständig regeneriert", plauderte der Hollywoodstar aus. Dieser wird aus einer Pflanze hergestellt, die in Südamerika heimisch ist. Dank des natürlichen Stoffes habe sie keine Beauty-Eingriffe nötig. "Deshalb nutze ich kein Botox, keine Peelings und keine Filler", behauptete die Ehefrau von François-Henri Pinault.

Im Juni präsentierte Salma ihre Schönheit bei einem Staatsbankett des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und dessen Frau Brigitte (71). Sie zeigte sich zu diesem Anlass in einem halbtransparenten Oberteil, das mit schwarzer Spitze verziert war. Dazu trug der Filmstar einen weiten Rock und knallroten Lippenstift. Ihr Liebster, der Sohn des französischen Milliardärs François Pinault, legte in einem komplett schwarzen Anzug ebenfalls einen eleganten Auftritt hin.

JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Salma Hayek und ihr Mann François-Henri Pinault, 2024

