Trotz reichem Mann: Salma Hayek will selbst Geld verdienen

Salma Hayek (58), die berühmte Schauspielerin und Produzentin, hat in einem aktuellen Interview offenbart, dass sie trotz des milliardenschweren Vermögens ihres Ehemanns François-Henri Pinault (62) weiterhin ihr eigenes Geld verdienen will. "Ich habe den Druck, einen bestimmten Betrag zu verdienen, und das gefällt mir. Und jetzt habe ich entschieden, ich will noch mehr verdienen", betonte Salma gegenüber WSJ Magazine. Obwohl François-Henri über ein so großes Vermögen verfügt, hält das Paar seine Finanzen getrennt. "Ich erwirtschafte viele Aspekte meines Lebens selbst", betonte sie.

Die 58-jährige Schauspielerin, die seit 15 Jahren mit dem französischen Geschäftsmann verheiratet ist, erzählte weiter, dass ihr Ehemann ihre Arbeitsmoral bewundere. "Ich glaube, er findet es irgendwie sexy", witzelte Salma. Aber auch sie selbst schätzt es inzwischen, dass sie so viel verdiene. "Das Aufregende daran, viel Geld zu haben, war für mich, dass ich nicht über Geld nachdenken musste", fasste die "Eternals"-Schauspielerin zusammen. Allerdings habe es aufgrund ihres Jobs und der damit verbundenen Gehaltszettel auch schon unangenehme Situationen gegeben. Sie berichtete: "Fremde Menschen kommen zu mir, die nicht einmal Freunde sind, aber sie denken, wir sollten Freunde sein, weil sie auch reich sind."

Aber womit verdient François-Henri eigentlich sein Geld? Der gebürtige Franzose ist der CEO der Luxusmarken-Gruppe Kering, zu der unter anderem die Labels Gucci und Saint Laurent gehören. Laut Forbes werde sein Vermögen auf sage und schreibe 40,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Auch Salma wuchs mit viel Geld auf: Sie wurde in eine wohlhabende Familie geboren. Ihr Vater verlor sein Vermögen allerdings, als sie in ihren Zwanzigern war. Daraufhin wurde sie zur Hauptverdienerin und unterstützte ihre Familie nach ihrem Umzug nach Los Angeles finanziell. "Das war der Moment, in dem ich zur besten Version meiner selbst wurde", reflektierte sie über diese Zeit.

Getty Images Salma Hayek und Francois-Henri Pinault im Mai 2024

JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Salma Hayek und François-Henri Pinault, Juni 2024

