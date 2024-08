Jugendliches Aussehen: Salma Hayek verrät Beauty-Geheimnis

Salma Hayek (57) begeistert Fans mit ihrem strahlenden Look – die Schauspielerin scheint wohl nicht zu altern. Jetzt verrät sie ihre Wunderwaffe in einem Gespräch mit Elle. Die "Frida"-Darstellerin hält ihr jugendliches Aussehen wohl mit der Rinde des Tepezcohuite-Baums. "Ich verwende einen Inhaltsstoff namens Tepezcohuite, der in Mexiko für Brandopfer verwendet wird, weil er die Haut vollständig regeneriert", erklärt sie und meint weiter: "Als ich einige der Inhaltsstoffe in die amerikanischen Labore brachte, sagten sie: 'Oh mein Gott! Wie kommt es, dass niemand das hier verwendet?' Deshalb nutze ich kein Botox, keine Peelings und keine Filler."

Mit einem aktuellen Schnappschuss auf Instagram zeigt die 57-Jährige erneut ihren faltenfreien Look. Gemeinsam mit Rita Ora (33), ihrem Ehemann und einem weiteren Freund strahlt sie in die Kamera und begeistert mit ihrem unglaublich makellosen Teint. Immer wieder wird sie unter ihren Beiträgen gefragt, wie sie sich so jung hält. Und auch hier schwärmen die Fans wieder: "Wow, du siehst so unfassbar jung aus", "Ich kann nicht glauben, dass du 57 Jahre alt sein sollst" oder "Ich will dein Wundermittel haben!"

Vor wenigen Tagen heizte Selma ihren Fans außerdem mit heißen Bikini-Bildern ein. Die sommerlichen Aufnahmen zeigen die Schauspielerin am Pool, wie sie in einem grün gemusterten Zweiteiler mit geschlossenen Augen entspannt und die Sonnenstrahlen genießt.

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Rita Ora und ihr Ehemann im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek , Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, die Baumrinde ist das einzige Wundermittel von Salma? Ja, das scheint ihr Geheimnis zu sein! Nee, das glaube ich nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de