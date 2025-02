Salma Hayek feiert den Geburtstag von Stieftochter Mathilde

Salma Hayek (58) hat den 24. Geburtstag ihrer Stieftochter Mathilde Pinault mit einer liebevollen Botschaft gefeiert. Auf Instagram teilte die Schauspielerin mehrere Fotos, die die beiden bei verschiedenen Gelegenheiten zeigen, darunter auch ein älteres Bild, auf dem Salma neben Mathilde und ihrer eigenen Tochter Valentina (17) zu sehen ist. "Happy Birthday, Tildie", schrieb Salma unter den Post. Sie wünsche ihrer Stieftochter ein Jahr, das so hell, schön und vielversprechend sei wie sie selbst. "Wir lieben dich", fügte sie hinzu. Mathilde bedankte sich in den Kommentaren mit einer herzlichen Reihe von Herz-Emojis.

Salma ist seit ihrer Hochzeit mit François-Henri Pinault (62) im Jahr 2009 Stiefmutter von Mathilde sowie ihrer Brüder François und Augustin. Mit ihrem Ehemann hat die Schauspielerin außerdem eine gemeinsame Tochter Valentina, die 2007 geboren wurde. In Interviews hat Salma immer wieder betont, wie sehr sie die Rolle als Stiefmutter schätzt und wie bereichernd die große Familie für sie ist. Sie verriet auch, dass sie wegen gesundheitlicher Hürden selbst nur ein leibliches Kind bekommen konnte und die Patchwork-Familie deshalb als großes Geschenk empfindet. "Auf diese Weise habe ich vier Kinder, und sie sind alle einzigartig auf ihre Weise", erklärte sie im Jahr 2017 gegenüber dem Magazin Red.

Die Bindung zwischen Salma und Mathilde hat sich über die Jahre stetig vertieft. Die 24-Jährige, die sich auch gerne in der Modewelt bewegt, wird oft bei wichtigen Events an der Seite von ihrer Stiefmutter oder ihrem Vater gesehen. Hinter den Kulissen geben Salma und François-Henri ein Bild der Harmonie ab. Die Schauspielerin hat einst gegenüber People betont, wie sehr ihr Mann sie in Karriere und Mutterschaft unterstützt. Besonders in der Zeit nach Valentinas Geburt habe er sie ermutigt, weiterhin ihrem Beruf nachzugehen. Salma schätze, dass ihre Kinder dadurch lernen, dass es wichtig sei, auch als Elternteil an sich selbst und den eigenen Zielen zu arbeiten: "Es ist entscheidend, dass Kinder verstehen, dass sie das Wichtigste sind, aber es nicht immer nur um sie geht."

Getty Images Mathilde Pinault, Salma Hayek, Valentina Paloma Pinault und Francois Pinault im Februar 2023

ActionPress Salma Hayek und Mathilde Pinault, 2024

