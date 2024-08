Datet Megan Thee Stallion nun etwa diesen Basketballstar?

Megan Thee Stallion (29) hat offenbar ihre Beziehung versehentlich öffentlich gemacht! Die Rapperin überraschte ihre Fans laut Bossip auf TikTok nämlich mit einem Video, in dem sie mit ihrem mutmaßlichen neuen Freund Torrey Craig an einer Pärchen-Challenge teilnimmt. In dem Clip liegen die zwei im Bett und beantworten Wer-würde-eher-Fragen. Auf viele der Fragen hatten sie die gleichen Antworten, beispielsweise wer eher verhaftet wird und wer die meiste Aufmerksamkeit braucht. Bei einer Frage waren sie sich aber nicht so einig – wer zuerst "Ich liebe dich" gesagt hat. Es scheint also schon recht ernst bei den beiden zu sein!

Schon nach wenigen Minuten löschte die 29-Jährige das Video allerdings wieder. Anscheinend wollte sie ihre neue Beziehung doch noch nicht mit der Welt teilen und hat die Aufnahme versehentlich im Netz geteilt. Auf ihren anderen Social-Media-Kanälen postete Megan bisher auch noch keinen Content mit dem NBA-Star. Torrey teilte ebenfalls keine Posts mit ihr. Bislang haben sich weder die Musikerin noch der Sportler offiziell zu den Liebesgerüchten oder Megans Video geäußert.

Vor Torrey war Megan zuletzt mit dem belgischen Fußballer Romelu Lukaku in Verbindung gebracht worden, nachdem sie sich von Pardison Fontaine (34) getrennt hatte. Die Trennung von Pardison verlief öffentlich und dramatisch, was unter anderem daran lag, dass die Rapperin ihn in ihrem Song "Cobra" des Betrugs beschuldigte. Er revanchierte sich mit einem eigenen Disstrack namens "Thee Person" und behauptete darin, er habe Meg einen Heiratsantrag machen wollen, bis er ihre vermeintlichen Lügen entdeckte.

Getty Images Megan Thee Stallion, 2024

Getty Images Torrey Craig, Sportler

