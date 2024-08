Dschungel-Gigi und Thorsten packen alte Bettgeschichten aus

Das Allstars-Dschungelcamp verlangt den Promis nicht nur einiges ab – auch private Details über die Bewohner kommen nach und nach ans Licht. In der 13. Folge halten die Kandidaten einen gemütlichen Plausch am Lagerfeuer – währenddessen wird es ziemlich pikant! Luigi Birofio (25) erzählt von seinen frühere Bettgeschichten: "Ich war voll betrunken. Die war 35 und ich war 18." Nachdem Kader Loth (51) gefragt hatte, ob dies die älteste Frau sei, mit der ihr Mitcamper geschlafen habe, entgegnet der Realitystar: "Nein. Das war eine 56-Jährige. [...] Da war ich frische 19." Sie lernte er damals in Marseille kennen.

Aber nicht nur Gigi packt gegenüber seinen Kollegen intime Storys aus. Auch Thorsten plaudert aus dem Nähkästchen. "Weißt du, wie ich den Sex kennengelernt habe? Ich habe nur auf ältere Damen gestanden, mit 15, 16", eröffnet der ehemalige Fußballspieler und führt aus: "Meine erste Freundin war 21 Jahre älter." Er habe mit Frauen seines Alters damals nichts anfangen können und wollte Ladys mit Erfahrung. "Die hat mich zum Mann gemacht. Sie hat gesagt: 'Komm mal her, mein Junge, ich zeig' dir, wo es langgeht'", erinnert sich der 55-Jährige und demonstriert mit vielsagenden Gesten, wie das Ganze damals ablief.

Gegenüber den anderen Promis betont Thorsten, dass auch seine Ehefrau Alexandra Legat ein paar Jahre älter sei als er. Mit ihr geht der Vater von Nico Legat (26) bereits seit 1996 durchs Leben. Zwar kursierten kurzzeitig Trennungsgerüchte im Netz, von diesen ließ sich der Fußballtrainer aber nicht beirren und machte den Spekulationen mit einem herzlichen Liebesbekenntnis auf Instagram ein Ende: "Man weiß nie, wie lange der gemeinsame Weg ist. Wir beide sind nicht auseinander. Die Liebe meines Lebens ist mein Leben."

Anzeige Anzeige

RTL Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra und Thorsten Legat, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Gigis und Thorstens Bettgeschichten am Lagerfeuer? Total lustig! Ich feiere es sehr, dass beide so offen sind. Peinlich. Ihre Bettgeschichten gehören nicht ins Fernsehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de