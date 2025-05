Mit Foto: Nico Legat gratuliert Papa Thorsten zum Vatertag

Die Beziehung zwischen Nico Legat (27) und seinem Vater Thorsten (56) ist ein einziges Auf und Ab. In einem Moment ist das Vater-Sohn-Duo ein Herz und eine Seele, im nächsten entfacht ein öffentlicher Streit. Im Moment scheinen sich Vater und Sohn wieder näherzustehen, denn inmitten der anhaltenden Achterbahnfahrt rund um ihr Verhältnis lässt es sich Nico nicht nehmen, Thorsten einen herzigen Instagram-Post zum Vatertag zu widmen. Unter zwei Fotos, auf denen der Realitystar und der ehemalige Profifußballer in die Kamera grinsen, schreibt er die Hashtags #vatertag, #frohdichzuhaben und #besterpapaderwelt und lässt damit keinen Zweifel an ihrem starken Band inmitten der öffentlichen Fehden.

Dass sich das Vater-Sohn-Duo wieder wohlgesonnen zu sein scheint, könnte auch an Nicos positivem Lebenswandel liegen. Nachdem er unter anderem immer wieder öffentlich durch unangenehme Alkoholexzesse aufgefallen war, entschied er sich Anfang des Monats dazu, eine Suchtklinik aufzusuchen. "Ich bereue es sehr, diesen Schritt nicht schon früher gemacht zu haben. Vielleicht hätte ich mir selbst – und auch anderen – dadurch einiges an Leid und Enttäuschung ersparen können", erklärte der 27-Jährige in einem Interview mit RTL.

Nach einer Woche in der Entzugsklinik konnte der Realitystar sogar schon erste Fortschritte feiern. Auf Instagram meldete sich Nico mit einem Update bei seiner Community und erzählte: "Ja, bei mir geht es so langsam ein bisschen bergauf. Ich habe jetzt mal seit Langem richtig gut geschlafen." Er versicherte außerdem, sich ab sofort regelmäßig bei seinen Followern mit Updates zu melden und sie damit an seinem persönlichen Weg zur langfristigen Nüchternheit teilhaben zu lassen.

Joyn Nico und Thorsten Legat, "Das große Promi-Büßen"-Kandidaten 2024

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat, Mai 2025

