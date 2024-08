Dschungelcamp-Spoiler: Das wird eine wahre Prüfungspremiere

Der 14. Tag im Allstars-Dschungelcamp steht bereits in den Startlöchern. Nur noch ein paar wenige Legenden kämpfen um die Krone des afrikanischen Dschungels. Natürlich steht auch morgen wieder eine Prüfung auf dem Tagesplan – allerdings wird diese das erste Mal in der Dschungelgeschichte anders verlaufen. Denn der heimliche Star der TV-Show wird fehlen: Dr. Bob (74) ist krank geworden! RTL weiß allerdings, wer den Kult-Doktor gebührend vertreten könnte. Moderator Jan Köppen (41) wird kurzerhand für Dr. Bob einspringen und seine Rolle übernehmen.

Leider werden die Kandidaten, die Zuschauer sowie Sonja Zietlow (56) und Jan auch in der nächsten Folge auf Dr. Bob verzichten müssen – der 74-Jährige muss sich wegen einer Erkältung nämlich eine zweitägige Verschnaufpause gönnen und wird auch an Tag 15 fehlen. Kurz vor dem Halbfinale wird der Dschungelliebling allerdings wieder in seine gewohnte Position zurückkehren und seinem Namen alle Ehre machen.

Apropos zurückkehren: Auch Moderator Jan hatte bereits einmal krankheitsbedingt gefehlt. In der ersten Folge des Allstars-Dschungelcamps musste Sonja die Moderation durch den ersten Camp-Tag alleine übernehmen: Jan musste aufgrund seines hohen Fiebers das Bett hüten. Dass sowohl ein Moderator als auch Dr. Bob in derselben Staffel krankheitsbedingt ausfallen, ist in 20 Jahren Dschungelcamp noch nie vorgefallen und somit eine traurige Premiere.

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Instagram / dr_bob_offical_account Jan Köppen und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

Glaubt ihr, Jan wird Dr. Bob gebührend vertreten können? Ja, ich glaube, Jan wird das mit Bravour meistern. Nein, niemand kann Dr. Bob vertreten. Ergebnis anzeigen



