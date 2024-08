Sonja Zietlow moderiert erste Folge vom Dschungelcamp allein

Sonja Zietlow (56) ist aus dem Dschungelcamp nicht mehr wegzudenken. Bereits seit dem Beginn der beliebten Reality-TV-Show steht die TV-Bekanntheit als Moderatorin vor der Kamera. In ihren 20 Jahren hat Sonja schon so einiges gesehen. Doch nun feiert die Nordrhein-Westfälin eine echte Premiere: In der Auftaktfolge vom Allstars-Dschungelcamp moderiert die 56-Jährige erstmals alleine. Ihr Moderationspartner Jan Köppen (41) stößt erst in Folge zwei zu seiner Kollegin dazu. Den Dreh der ersten Folge hatte der RTL-Star krankheitsbedingt verpasst. Wie Bild berichtet, lag er mit hohem Fieber im Bett.

Das Moderationsduo wird die Fans auch in diesem Jahr sicherlich wieder gut unterhalten. Auch die Camper werden sich wohl in Zeug legen und den Zuschauern gute Unterhaltung bieten. Mit dabei sind unter anderem die Damen Giulia Siegel (49) , Sarah Knappik (37) und Georgina Fleur (34). Zu den männlichen Campern gehören Mola Adebisi (51) , Thorsten Legat (55) und David Ortega (38). Auch die Reality-TV-Queen Daniela Büchner (46) und Eric Stehfest (35) werden die Wildnis sicher ordentlich aufmischen.

Nicht auf alle Camper scheint Sonja gut zu sprechen zu sein. Besonders die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni scheint es sich mit der TV-Persönlichkeit verscherzt zu haben. "Ich war so genervt von dieser Frau. Es war wirklich eine Katastrophe. Wo du dir dann denkst: Warum muss die Frau diese ganze Sendezeit bekommen?", wetterte Sonja vor wenigen Tagen in einem Video auf Instagram gegen die 46-Jährige.

Anzeige Anzeige

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dschungelcamp-Moderatoren

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch darauf, Sonja auch mal alleine moderieren zu sehen? Ja. Ich denke, sie wird das super machen. Na ja. Ich glaube, ich werde Jan vermissen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de