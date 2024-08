Heißes Dschungel-Geständnis: Gigi will Kader Loth verführen

Im Allstars-Dschungelcamp offenbaren sich die Vorlieben von Gigi Birofio (25)! An Tag 16 gesteht Kader Loth (51) bei einer gemütlichen Runde mit den anderen Teilnehmern, dass sie Muttergefühle bei Gigi empfindet, während er sich liebevoll an sie rankuschelt. Ihm geht es bei der 51-Jährigen jedoch komplett anders: Auf ihre Frage hin, welche Gefühle er bei der TV-Bekanntheit hat, enthüllt er, es seien "sexy Gefühle"! Im Dschungeltelefon geht er noch näher auf die Vorzüge von seiner Auserwählten ein: "Ich finde sie sehr hot, sie hat einen schönen Popo, eine schöne Figur." Er könne sich definitiv auch mal intimere Begegnungen mit seiner Kontrahentin vorstellen: "Ich würde sie schon verführen, wenn ich könnte. [...] Wir könnten ja mal ein Rollenspiel machen."

Kader hingegen ist die gesamte Situation peinlich und sie betont: "Ich könnte deine Mama sein." Gigi erwidert nur, dass dies ja nicht der Fall sei. Die Sängerin kann gar nicht glauben, was er zu ihr sagt, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie ihn gerne mütterlich mit "Mein Sohn" ruft. Auch die Zuschauer können ihren Ohren kaum trauen und äußern sich auf X zu dem Geständnis von Gigi. So findet ein User: "Das ist beunruhigend!" Ein weiterer Nutzer stellt fest: "Kader kümmert sich liebevoll um Gigi und er fängt wieder mit Sex an. Meine Güte, komm endlich mal aus der Pubertät raus!"

In der Runde mit den anderen Promis kommt noch ein anderes Thema zur Sprache – die Ansichten der anwesenden Männer über die Rolle der Frau. Dabei wird schnell klar: Nicht nur Mola hat zweifelhafte Macho-Ansichten, wie er bereits bewiesen hat, sondern auch Gigi! So betont der Realitystar: "Wenn wir zusammen irgendwo sind, dann will ich, dass du sexy bist, weil ich will ja zeigen: 'Das ist meine Frau.' Aber wenn du alleine irgendwo hingehst, würde ich schon gucken, so: 'Ey, übertreib mal nicht.'"

RTL Kader Loth im Allstars-Dschungelcamp

RTL "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Kandidat Gigi Birofio, 2024

