Kommen die Fans noch einmal in den Genuss eines gemeinsamen Songs von Kay One (37) und Pietro Lombardi (29)? 2018 feierten der Rapper und der DSDS-Sieger von 2011 mit "Señorita" einen Mega-Erfolg. Das Lied erreichte auf Anhieb die Spitze der deutschen Charts und verkaufte sich alleine hierzulande über eine Million Mal. Viele Fans warten seitdem sehnlichst auf eine weitere Kollaboration der Männer. Haben die beiden Nachschub geplant?

Das wollte Promiflash nun von Kay One wissen, woraufhin dieser erklärte: "Wir stehen in regelmäßigem Kontakt. Pietro ist ein guter Freund von mir. Von uns beiden wird auf jeden Fall was kommen, wir beide arbeiten gerade aber an Solo-Sachen." Ein gemeinsamer Song könnte jedoch schneller kommen, als diese Worte vermuten lassen. Denn auch "Señorita" sei damals gar nicht geplant gewesen, verriet der 37-Jährige.

Aktuell wird Kay One für seine neue Single "Buenas Noches" von seinen Fans gefeiert. Wie viel ihm die Anerkennung seiner Community bedeutet, machte er im Promiflash-Interview deutlich. "Wenn ein Song erfolgreich wird, ist es für dich die größte Bestätigung, dass die Vision, die du im Studio hattest, sich verwirklicht", erzählte er.

