Kay One (36) spricht in den höchsten Tönen von Neu-DSDS-Juror Mike Singer (20)! Mit seinen 20 Jahren ist der "Karma"-Interpret der jüngste Juror aller Zeiten, was teilweise auf Kritik stieß. Jetzt meldet sich Rapper Kay One zu Wort. 2014 saß er neben Schlagersängerin Marianne Rosenberg (65), Mia-Frontfrau Mieze Katz (41) und Jury-Urgestein Dieter Bohlen (66) selbst in der Jury. Im Promiflash-Interview verrät Kay nun, was er über seinen Nachfolger denkt.

Die beiden seien seit dem gemeinsamen Hit "Netflix & Chill" befreundet und er kenne den The Masked Singer-Kandidaten gut. "Er ist echt ein lieber Junge und hat auch schon sehr viel Erfahrung, er hat so viele Konzerte und Liveshows gespielt", schwärmt der 36-Jährige. "Natürlich ist er jung. Aber wenn man mal bedenkt, was er in diesem jungen Alter schon erreicht hat, dann ist ganz klar, dass man so jemanden auch mal in die Jury setzen muss", merkt er weiter an. Außerdem spreche er ein junges Publikum an und bringe viele Fans mit.

Kay veröffentlichte erst vor Kurzem seine neue Single "Bachata" und ist damit direkt in die Charts eingestiegen. Das Sommerlied erinnert durch die spanischen Klänge ein wenig an den Nummer-eins-Hit "Señorita", den er mit Pietro Lombardi (28) produzierte. Auch Pietro war bis zur letzten Staffel Juror bei der Castingshow. Seinen Platz nimmt nun jedoch Mike ein.

Musikvideo: "Kay One feat. Mike Singer" mit "Netflix & Chill" Mike Singer und Kay One in ihrem Musikvideo zu "Netflix & Chill"

Getty Images Mike Singer im November 2018 in Bilbao

Stardova Kay One, deutscher Musiker

