Kay One (36) holt sich für seinen neuen Song ganz besondere Unterstützung! Der Rapper ist mittlerweile bekannt für seine eingängigen Sommerhits. Unvergessen sind "Señorita", "Louis Louis" oder auch "Netflix & Chill". Mit seinem neuen Song "Bachata" möchte der einstige DSDS-Juror jetzt an diese Erfolge anknüpfen. An Kays Seite auf dem Track zu hören ist Cristobal Galvez (33) – und der ist kein Unbekannter...

Castingshow-Fans werden Cristobal bestens kennen: 2007 nahm er an Popstars teil und schaffte es neben Julian Kasprzik (32), Sascha Salvati (36) und Tialda van Slogteren in die Band. Nur drei Jahre später löste sich die Gruppe jedoch wieder auf. Kay One verriet Promiflash, dass er und der Spanier sich schon lange kennen würden. Für ihn sei Cristobal einfach perfekt für "Bachata" gewesen. "Er ist für mich einer der talentiertesten Sänger, mit denen ich je gearbeitet habe", schwärmte der 35-Jährige im Interview.

Aufgehört mit der Musik hat Cristobal nach dem Ende von Room 2012 nie. Mit der Collabo hofft Kay One jetzt auch, der Karriere seines Buddys einen Kick zu geben. "Mir ist es egal, ob er ein Superstar ist oder man in den letzten Jahren wenig von ihm gehört hat – für mich zählt das Talent. Er hat diese Chance einfach verdient. Für mich ist er ein Star!", erklärte er gegenüber Promiflash.

Memories Photo Cristobal Galvez, Sänger

Instagram / kayone Musiker Kay One im Juni 2020

Memories Photo Die Band Room 2012

