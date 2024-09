Camper wählen: Wer hat das Dschungel-Finale nicht verdient?

Mit Tag 17 im Allstars-Dschungelcamp bricht der letzte Tag an. Am Ende bleiben nur noch Sarah Knappik (37), Mola Adebisi (51), Kader Loth (51), Georgina Fleur (34) und Luigi Birofio (25) am Lagerfeuer übrig – doch natürlich können nicht alle ins Finale. Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) stellen die Camper somit ein letztes Mal vor die Wahl: Sie sollen entscheiden, welche beiden es nicht verdient haben, um den Sieg zu spielen. Letztlich fällt die Nominierung gegen Sarah und Mola aus. "Meiner Meinung hat es nicht verdient ins Finale einzuziehen: Sarah. Ich bin der Meinung, um ins Finale einzuziehen, darf man nicht wegen jeder Kleinigkeit meckern", begründet Gigi seine Entscheidung – zudem wählt er auch Mola. Georgina tut es ihm gleich. "Du hast dich auch mehrmals um die Prüfungen gedrückt", erklärt die Influencerin ihre Wahl dem Moderator.

Auf X sorgt die letzte Nominierung im Camp mal wieder für ordentlich Gesprächsstoff. Die meisten gehen mit den Entscheidungen der Legenden mit – Sarah und Mola verdienen es nicht, um den Sieg zu spielen. "Also ich hätte Sarah schon alleine deshalb gewählt, weil sie die letzte Prüfung verweigert hat", meint ein User. "Für mich Mola, weil er Frau/Mann-Ansichten von 1450 hat", erklärt zudem ein anderer. Dass die Stars in dieser Staffel entscheiden dürfen, wer gehen darf und wer nicht, feiern die Dschungel-Liebhaber. "Diese offene Rauswahl bzw. 'Nominierung' bleibt einfach was Besonderes und werde ich irgendwie vermissen, wenn die Zuschauer dann wieder das Sagen haben", schreibt ein Nutzer etwas traurig.

Sarah glänzte zu Beginn des Legenden-Dschungels eigentlich mit ihrer veränderten Art. Doch für ihre Mitstreiter und auch die Zuschauer zeigte sie zum Ende hin wieder ihr altes Gesicht. Die GNTM-Kandidatin eckte an und verweigerte zudem eine Prüfung. "Das ist doch die Sarah, die wir kennen!", beschwerte sich beispielsweise ein User im Netz. Mola hingegen verstrickte sich mit seinen Aussagen zum Thema Emanzipation in Probleme. "Also meine Frau ist meine Königin, aber ich bin das Gesetz", erklärte der einstige Viva-Host und sorgte damit für Entsetzen.

RTL Gigi Birofio, Kader Loth und Georgina Fleur im Allstars-Dschugelcamp

RTL Mola Adebisi im Allstars-Dschungelcamp, 2024

