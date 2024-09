Nur Spielerfrau? Taylor Swift brennt für Kansas City Chiefs

Wird Taylor Swift (34) etwa bald selbst zur Spielmacherin? Patrick Mahomes (28) verrät in einem Interview mit "NFL on NBC" spannende Details über die Popsängerin und ihr großes Engagement für die Kansas City Chiefs. "Sie ist wirklich interessiert an Football und stellt großartige Fragen", erklärt der Quarterback des Teams und fügt scherzend hinzu: "Sie zeichnet bereits Spielzüge auf, und wir müssen vielleicht einen davon integrieren."

Auf die Frage, ob die Aufmerksamkeit auf das Team gestiegen sei, seitdem Taylor Interesse an Football zeigt, macht der 28-Jährige deutlich, dass besonders Frauen und Mädchen vermehrt die Sportarten verfolgen würden. "Ich weiß, wie cool es ist, ein Mädchen-Dad zu sein... zu sehen, wie sehr diese kleinen Mädchen, diese Töchter, es lieben, Zeit mit ihren Vätern beim Football-Schauen zu verbringen", gibt der zweifache Papa preis.

Patrick hat sich in der Vergangenheit oft positiv über die Freundin von Travis Kelce (34) geäußert – von ihrer Leidenschaft und Professionalität ist er offenbar total begeistert. Seine Frau Brittany (29) habe inzwischen eine enge Freundschaft zu Taytay aufgebaut. In einem Gespräch mit "CBS Mornings" verriet der Profisportler, dass die Mannschaft sich anfangs zurückhaltend verhielt, als die Beziehung zwischen der Musikerin und seinem Mitspieler publik wurde. Heute ist die 34-Jährige ein fester Bestandteil der sogenannten Chiefs Kingdom und wird als Teil des Football-Teams angesehen.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Töchtern Bronze und Sterling

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024

