Ist Natali von "Ex on the Beach" womöglich in festen Händen?

Natali, bekannt aus der diesjährigen Staffel Ex on the Beach, hat mit einer Aussage heftig die Gerüchteküche angeheizt. Die Blondine stellte sich auf Instagram den Fragen ihrer Community. In diesem Zuge wollte ein Follower von ihr wissen, weshalb sie die Schleife ihres Dirndls auf der rechten Seite tragen würde – denn das würde ja bedeuten, dass sie vergeben ist. Natali, die bisher offiziell als Single durchs Leben ging, entgegnete darauf lediglich verheißungsvoll: "Warum fragst du, wenn du weißt, was es bedeutet?"

Dass sie nach ihrer Teilnahme an der Show wieder vergeben ist, hat sie zwar nicht eindeutig bestätigt, jedoch deutete sie schon zuvor an, dass es eine besondere Person in ihrem Leben zu geben scheint. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte sie nämlich ein anderer Nutzer auf der Social-Media-Plattform bereits gefragt: "Findest du im Moment irgendjemanden gut?" Sie hielt sich mit einem klaren Statement zwar zurück, ließ mit einem "vielleicht" aber viel Raum für Spekulationen.

Bei "Ex on the Beach" hatte es bei Natali nicht so recht mit der Liebe klappen wollen. Sowohl mit ihrem Ex Ryan Wöhrl als auch mit ihrem Villa-Flirt Phillip Mandla wurde sie nicht so richtig warm. Mit Letzterem verbrachte sie lediglich heiße Momente im Whirpool. Dabei knutschten die Blondine und der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer heftig herum und gingen auf Tuchfühlung.

Anzeige Anzeige

Instagram / naaataxaa Natali, Kandidatin bei "Ex on the Beach" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / phillip_mandla Phillip Mandla, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, Natali ist tatsächlich vergeben? Ja, ich finde, das ist eindeutig. Nee, ich glaube, das hätte sie sonst bestimmt preisgegeben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de